Apple está de olho na Índia

A Apple está a reorganizar a gestão do seu negócio internacional para colocar um maior foco na Índia, num sinal da crescente importância do país.

A Apple registou uma receita recorde no último trimestre, mesmo quando as vendas totais da empresa caíram 5%. A Apple criou uma loja online para atender a região e planeja abrir as primeiras lojas no país ainda este ano.

Enquanto isso, a empresa está lançando um impressionante iPhone 14 amarelo para manter o interesse na marca até o lançamento do iPhone 15 ainda este ano.