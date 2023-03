Rússia reivindica controle sobre leste de Bakhmut; Ucrânia segue na defesa da cidade

O chefe do grupo mercenário russo Wagner disse nesta quarta-feira que suas forças assumiram o controle total da parte leste da cidade ucraniana de Bakhmut, em uma das batalhas mais sangrentas da guerra de um ano.

Caso seja verdadeira, a alegação significaria que as forças russas controlam quase metade da cidade em meio a um custoso esforço para garantir a primeira grande vitória da Rússia em vários meses.

Os defensores ucranianos continuavam lutando, no entanto. Na semana passada, eles pareciam estar se preparando para uma retirada tática de Bakhmut, mas os líderes militares e políticos agora falam em manter suas posições e infligir baixas às forças russas.

Em Estocolmo, o ministro da Defesa da Ucrânia disse que Kiev precisa urgentemente de grandes suprimentos de projéteis de artilharia para montar uma contra-ofensiva geral diante da invasão russa, pedindo aos membros da União Europeia apoio a um plano estoniano para obtenção conjunta de munições.

“Precisamos avançar o mais rápido possível”, afirmou Oleksii Reznikov a repórteres antes de uma reunião de ministros da Defesa da UE.

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que seus combatentes, que lideram a campanha russa para tomar Bakhmut, agora capturaram o leste da cidade.

“Tudo a leste do rio Bakhmutka está completamente sob o controle de Wagner”, declarou Prigozhin no Telegram.

O rio corta a cidade de Bakhmut, que fica à beira de uma faixa da região de Donetsk, que já está em grande parte sob ocupação russa. O centro da cidade fica no lado oeste do rio.

Prigozhin já emitiu declarações de sucesso prematuras anteriormente e a Reuters não conseguiu verificar este último relato.

Declarações militares ucranianas informaram no passado que pode haver “condições” em Bakhmut para uma ofensiva ucraniana.

“A principal tarefa de nossas tropas em Bakhmut é reduzir a capacidade de combate do inimigo, sangrar seu potencial de combate”, disse Serhiy Cherevatyi, porta-voz do comando militar do leste da Ucrânia, à televisão pública na terça-feira.

A Rússia, que afirma ter anexado quase 20% do território da Ucrânia, fez progressos nas últimas semanas em torno de Bakhmut, mas sua ofensiva de inverno não rendeu ganhos significativos em ataques mais ao norte e ao sul.

Os russos afirmam que a tomada de Bakhmut seria um passo para a conquista da região industrial de Donbas, formada pelas províncias de Donetsk e Luhansk. Analistas ocidentais afirmam que Bakhmut tem pouco valor estratégico.