Inscrições abertas para a competição do prémio Africa’s Business Heroes 2023

A competição do Prémio “Africa’s Business Heroes” (ABH) (https://www.AfricaBusinessHeroes.org), uma iniciativa filantrópica patrocinada pela Jack Ma Foundation e Alibaba Philanthropy, lançou a sua quinta edição anual e agora apela à participação do talento empreendedor da África.

A ABH faz parte do compromisso de longo prazo da Jack Ma Foundation de ajudar a apoiar e promover um ecossistema empreendedor forte e inclusivo na África. Todos os anos desde 2019, a ABH realiza uma procura com os seus parceiros em todo o continente para encontrar 10 empreendedores excepcionais e orientados por uma missão que se esforçam para fazer diferença nas suas comunidades locais. Durante um período de 10 anos, a ABH reconhecerá um total de 100 empreendedores africanos.

Zahra Baitie-Boateng, Chefe de Parcerias e Programas da ABH, disse: “Na ABH, há muito tempo que reconhecemos o potencial dos empreendedores como mecanismos de crescimento económico e social. Agora no quinto ano da competição, ficamos encorajados de ver que a ABH cresceu para ser uma iniciativa verdadeiramente pan-africana que impacta positivamente no cenário de empreendedorismo do continente. Estamos extremamente impressionados com o aumento da diversidade dos nossos Heróis e como estão dando passos tangíveis para solucionar alguns dos problemas mais desafiadores da África. Encorajamos os empreendedores de todos os países, especialmente aqueles de países menores, a aproveitarem a oportunidade do ABH 2023 para contar e inspirar milhões de pessoas com suas histórias únicas.”

A Competição do Prémio ABH é pan-africana, inclusiva, agnóstica e orientada para as bases. Empreendedores de todos os 54 países africanos, de todos os sectores, gêneros e faixa etárias e de todos os níveis da sociedade, são encorajados a enviar suas inscrições, em inglês ou francês, para concorrer a uma chance de tornar-se um dos 10 finalistas para competir por uma parcela da subvenção de 1,5 milhão de dólares.

Na Grande Final a ser realizada ainda este ano, os 10 finalistas subirão ao palco para apresentar seus negócios para um painel de empresários lendários. A jornada para a grande final também incluirá o acesso a uma comunidade de líderes e inovadores de empresas internacionais, especialistas do sector, investidores e aceleradores, assim como de bootcamps multidisciplinares e sessões de treinamento para ajudar os empreendedores participantes a levar seus negócios ao próximo nível.

Além da subvenção, oportunidades de orientação e networking, a ABH cria um programa de televisão todos os anos que segue os finalistas do ano anterior em sua emocionante jornada até a Grande Final, mostrando as suas propostas no palco, assim como momentos dos bastidores. O programa de televisão da ABH tem como objectivo proporcionar uma aula magistral em empreendedorismo para que o público possa ver em primeira mão como os principais empreendedores da África refinaram as suas propostas finais e enfrentaram as perguntas desafiadoras dos juízes. A próxima edição do programa de televisão da ABH será dividida em episódios mais curtos e transmitida no canal YouTube oficial da ABH (https://apo-opa.info/3ZfzhC1). Uma versão mais longa combinada será lançada na CNBC, StarTimes e Vox Africa mais tarde este ano.

Até o momento, mais de 72.000 empreendedores em todo o continente participaram na Competição do Prémio ABH. Os 10 finalistas de destaque de 2022 (https://apo-opa.info/3IVFHPA) foram escolhidos entre mais de 21.000 candidatos de 54 países africanos, representando um espectro amplo de sectores que incluem a agricultura, consultoria, protecção ambiental de energia, saúde, tecnologia da informação e comunicação (TIC) e retalho.

Elia Timotheo, Fundador e CEO da East Africa Fruits Co. e o vencedor do primeiro prémio do ABH 2022, disse: “A minha empresa representa a minha filosofia e os meus valores, e estou muito feliz que a East Africa Fruits tenha sido reconhecida na prestigiada plataforma da ABH. A ABH deu às empresas africanas locais como a minha uma tremenda oportunidade de acessar oportunidades de aprendizado e networking e de beneficiar-se do apoio da mídia. Espero que minha história venha a inspirar outros empreendedores a sentir que eles têm potencial para fazer diferença e ser parte da comunidade de start-ups da ABH.”

Hoje, a East Africa Fruits é a principal empresa de distribuição de alimentos com base em dados e tecnologia na Tanzânia. A empresa atende diariamente a mais de 7.000 clientes e trabalha com mais de 10.000 fazendeiros de todo o país, com o compromisso de preencher a lacuna de tecnologia para pequenos agricultores.

Este ano, a ABH realizará sessões de informação presenciais em todo o continente durante o período de inscrição para facilitar o processo de inscrição aos empreendedores interessados. As sessões serão realizadas na Etiópia, Gana, Costa do Marfim, Quénia, Marrocos, Nigéria, Senegal, África do Sul e Uganda em parceria com várias organizações empresariais locais e líderes de conexão local da ABH. Os detalhes serão compartilhados por meio de contas das mídias sociais e boletim de notícias da ABH.

As inscrição estão abertas agora online até 12 de Maio de 2023, com os 50 principais candidatos anunciados em Julho, os semifinalistas anunciados em Agosto e os 10 finalistas em Setembro.

Sobre a Africa’s Business Heroes:

A Competição do Prémio Africa’s Business Heroes é uma iniciativa filantrópica patrocinada pela Jack Ma Foundation e Alibaba Philanthropy. O seu objectivo é apoiar, inspirar e capacitar a próxima geração de empreendedores africanos em todos os sectores e que estão construindo um futuro melhor para o continente, concedendo financiamento, programas de formação e apoio ao desenvolvimento de um ecossistema empreendedor. Ao longo de um período de 10 anos, a cada ano a competição e o programa de televisão do Prêmio ABH apresentam os 10 empreendedores finalistas que apresentam seus negócios para ganhar uma parcela da subvenção de 1,5 milhão de dólares.