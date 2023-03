Global Gateway: A Equipa Europa disponibiliza 14 milhões de euros para infraestrutura de abastecimento de água potável em São Tomé

Este novo investimento Global Gateway de 14 milhões de euros em infraestrutura vai melhorar a rede de água na capital de São Tomé e nos seus arredores, reforçar a resiliência do país face às alterações climáticas, e ajudar a capacitar mulheres e raparigas; três em cada quatro pessoas na ilha centro-africana de São Tomé vão ter um acesso melhorado a água potável; o empréstimo de 8,44 milhões de euros do BEI, garantido pela UE, vai ser complementado por uma bolsa de investimento da UE no valor de 5,56 milhões de euros e aconselhamento especializado.

Na 5ª Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre os Países Menos Desenvolvidos (LDC5), o Banco Europeu de Investimento (BEI) e a União Europeia (UE) anunciaram o novo apoio da Equipa Europa no valor de 14 milhões de euros para melhorar a rede de água na ilha de São Tomé. O projeto, parte da estratégia Global Gateway da UE, deverá trazer benefícios económicos, sociais e ambientais ao país e às comunidades envolvidas.

Uma distribuição mais eficiente da água vai ajudar a preparar a ilha contra os efeitos das alterações climáticas, como a precipitação variável. Gerir recursos cada vez mais limitados de água doce tornou-se um desafio urgente para pequenos países insulares em desenvolvimento, onde uma procura crescente faz face a padrões meteorológicos cada vez mais imprevisíveis. O projeto vai contribuir para uma saúde melhor ao fornecer água potável, reduzindo assim a presença de doenças transmitidas pela água. O projeto é uma prioridade estratégica para São Tomé e será gerido pela Empresa de Água e Eletricidade (EMAE) do país.

O projeto vai melhorar substancialmente a qualidade do serviço aos consumidores atuais da rede de abastecimento de água, mas também pretende ligar mais 25 000 pessoas que atualmente não têm acesso direto à rede. As casas ligadas à rede de água já não terão de ir buscar a sua água a outros sítios, libertando assim as famílias – normalmente mulheres e raparigas – de um trabalho moroso.

O acesso a água potável e saneamento (Objetivo 6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU) é considerado como fundamental para uma boa saúde. As pessoas saudáveis têm mais capacidade para estudar e trabalhar, o que por sua vez leva a uma produtividade e crescimento económico mais elevados.

“Enquanto participantes na estratégia Global Gateway da UE, nós no BEI Global queremos trabalhar com os nossos parceiros, como São Tomé, para enfrentar os seus desafios mais prementes com um financiamento sustentável,” disse Thomas Östros, Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento. “Este projeto, que liga as comunidades à água potável – pela primeira vez, em alguns casos – vai ter um impacto importante. Vai melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, vai reforçar a resiliência face às alterações climáticas, e vai ajudar a proteger o ambiente. De forma muito importante, o acesso à água potável pode trazer novas oportunidades, em particular para mulheres e raparigas.”

Jutta Urpilainen, Comissária Europeia para as Parcerias Internacionais, disse “Este investimento da Equipa Europa no valor de 14 milhões de euros ao abrigo da estratégia Global Gateway vai apoiar São Tomé no melhoramento da sua infraestrutura de abastecimento de água e no reforço da sua resiliência face às alterações climáticas. Estou sobretudo muito satisfeita com os seus impactos na saúde e igualdade de género, o acesso a água potável apoia o cumprimento de outros direitos fundamentais. Este investimento é a Global Gateway em ação e a fazer cumprir o desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes.”

“O apoio financeiro vai permitir-nos avançar com este projeto importante. Garantir o acesso sustentável a água potável para todos é uma prioridade estratégica para São Tomé”, comentou Ginésio Valentim Afonso da Mata, Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul. “O aumento da pressão sobre os nossos recursos hídricos em consequência das alterações climáticas significa que temos de agir agora.”

“O projeto é exatamente o tipo de ação que vamos realizar mais vezes sob a iniciativa Global Gateway da União Europeia. Tal como muitos dos países aqui presentes, São Tomé está na linha da frente das alterações climáticas. Esta é também uma região onde a gestão dos recursos hídricos é um desafio-chave. O projeto demonstra o nosso compromisso no sentido de apoiar os nossos parceiros e acompanhá-los no seu caminho para o desenvolvimento”, acrescentou Rosário Bento Pais, Embaixadora da União Europeia no Gabão, em São Tomé e Príncipe, e junto da Comunidade Económica dos Estados da África Central.

A 5ª Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos (https://apo-opa.info/3EUXa9V) está a decorrer em Doha, Catar, de 5 a 7 de março, tem lugar a cada dez anos e reúne líderes mundiais, sociedade civil, setor privado e jovens para responder aos desafios específicos que aqueles países enfrentam. A Conferência pretende acelerar o apoio e investimento internacionais com vista a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

European Investment Bank (EIB)