Foco no género: Senegalesa ‘agroempreendedora’ e vencedora do Concurso AgriPitch, do Banco Africano de Desenvolvimento, diz que o marketing digital é a chave para o sucesso da ‘start-up’ de chá de luxo

A empresária senegalesa Adja Sembene Fall disse que não tinha outra escolha senão lançar a sua ‘start-up’ online porque a sua nova empresa de chá de comércio justo, Contanna, só tinha 200 dólares de capital.

“Devido à [falta de] financiamento, não foi possível conseguir uma loja física. Começámos no quintal da casa do meu irmão. Vendemos os nossos chás através das redes sociais durante três anos”, disse Fall. Ela diz que a sua linha de produtos de chá de luxo é sobre mais do que apenas o sabor. Fall diz que os chás Contanna vendem uma “experiência senegalesa” que promove um produto de propriedade das mulheres, 100% de origem local e processado com base em receitas que juntam as tradições familiares e culturais.

“Digitalizar o nosso processo de compra foi realmente importante. Também fomos capazes de apresentar e ajustar a embalagem do nosso produto online, [para enfatizar] que é um produto ‘premium’ e diferente do que estava disponível no Senegal”, acrescentou a jovem de 29 anos.

Fall diz que o seu primeiro ano de operações, com foco no Instagram e no seu website, atraiu 5 mil dólares em vendas online. À medida que o negócio online crescia, disse Fall, Contanna atingiu 12 mil dólares em vendas e estabeleceu uma comunidade de cerca de 2.000 clientes.

A Contanna abriu recentemente uma loja ‘pop-up’ no centro comercial Dakar’s Sea Plaza. Em janeiro, foi nomeada vencedora do Concurso AgriPitch do Banco Africano de Desenvolvimento, que apoia os jovens agroempresários africanos, melhorando a sua capacidade bancária e assegurando que estão “prontos” para os potenciais investidores.

O Concurso AgriPitch 2022, que começou em outubro passado, recebeu quase 750 inscrições completas de empresários do setor agrícola – ou “agroempresários” – de 38 países africanos. O júri era composto por mulheres – uma empresa de consultoria de apoio às empresas, a Private Equity Support; uma rede global de especialistas em financiamento de energia limpa e climática, a Private Financing Advisory Network; e EldoHub, uma organização de educação, inovação, e tecnologia dirigida aos jovens e às mulheres.

O concurso, que este ano atribuiu 140 mil dólares em prémios, é uma atividade chave do Programa ENABLE do Banco para a Juventude.

“Os jovens africanos têm grandes ideias. Foi emocionante ver o elevado nível de inovação e paixão destes jovens agroempresários, particularmente o grande número de empresas detidas por mulheres, como a Contanna”, disse Edson Mpyisi, Economista Financeiro Chefe do Banco e Coordenador do Programa ENBALE Juventude.

Os organizadores da AgriPitch selecionaram 25 semifinalistas, 68% dos quais eram mulheres ou empresas lideradas por mulheres, para participar num campo de treino virtual de desenvolvimento empresarial, durante duas semanas. O campo de treino culminou com uma sessão de apresentação aos juízes, que escolheram 9 agroempresários para avançarem para as finais.

“Estava a angariar clientes em frente à minha loja, quando eles passavam na rua; eles foram tão encorajadores quando descobriram que [o meu negócio] é uma empresa 100% senegalesa e especialmente que a fundadora era uma mulher”, disse Fall. Ela recebeu 25 mil dólares como vencedora no concurso AgriPitch, na categoria de empresa de propriedade de mulheres.

Fall diz que utilizará parte do dinheiro do prémio para atualizar um sistema de pagamento digital e para a formação em informática e competências digitais das empregadas da Contanna, todas mulheres.

“Não nos esquivamos a contratar homens. As mulheres foram as primeiras a candidatar-se e foram qualificadas. Atualmente, elas registam a produção do seu trabalho e gerem o stock em livros de papel. Estamos a dar-lhes formação para desenvolverem a capacidade de utilizar o Google Sheets [e outro software digital]”, disse Fall.

Contanna e os dois outros finalistas do concurso manterão o acesso à “sala de negócios” da AgriPitch para beneficiarem da de conhecimentos digitais pós-competição sobre o desenvolvimento de negócios e o envolvimento de investidores.

“Esperamos trabalhar de perto com os empresários nos próximos meses através de apoio individual de consultoria empresarial e envolvimento do investidor na sala de negociação”, disse Diana Gichaga, Sócio-Gerente da Private Equity Support.