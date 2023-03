China apoia plano de alívio da dívida do Sri Lanka, abrindo caminho para empréstimo do FMI

A China deu garantias de que apoiará a reestruturação da dívida do Sri Lanka, removendo potencialmente o maior obstáculo para o país do sul da Ásia garantir um resgate de US$ 2,9 bilhões do Fundo Monetário Internacional. Anunciou a agência noticiosa Bloomberg.

O Sri Lanka aguarda a aprovação do conselho do FMI até o final do mês, depois que o seu maior credor bilateral deu apoio por escrito à reestruturação da dívida por meio do Export-Import Bank of China em 6 de março, disse o presidente do Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ao parlamento na terça-feira. As autoridades assinaram a carta de intenções para o empréstimo do FMI na segunda-feira, disse ele.

A rupia do Sri Lanka foi a que mais valorizou em relação ao dólar em mais de três décadas, enquanto as ações subiram 2% depois que a Bloomberg News informou que a China deu as suas garantias. A nação falida espera novos fundos do Banco Asiático de Desenvolvimento e do Banco Mundial após o empréstimo do FMI, disse Wickremesinghe.

O apoio da China completa o apoio que o Sri Lanka precisa dos países credores para que o conselho do FMI aprove o empréstimo acordado pela equipe do Fundo em setembro. As negociações de resgate se arrastaram por meses enquanto Pequim exigia que instituições multilaterais como o Banco Mundial fizessem parte de qualquer reestruturação para os países devedores, aumentando as tensões com os Estados Unidos.

Algum otimismo surgiu em fevereiro, quando os chefes de finanças do Grupo dos 20 países alinharam a linguagem da dívida. Desde então, Pequim concedeu um empréstimo de US$ 2 bilhões ao Paquistão, enquanto o primeiro-ministro Li Keqiang disse à diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, na semana passada que a China está aberta a participar de esforços multilaterais para ajudar nações altamente endividadas “de maneira construtiva”.

O resgate libertará mais financiamento para o Sri Lanka e colocará a reestruturação da dívida do país falido em um caminho mais estável desde o incumprimento do ano passado. O desenvolvimento mais recente pode ser um bom presságio para outras nações vulneráveis cujas negociações de alívio da dívida também foram retardadas pelo desacordo das duas superpotências mundiais sobre tais questões.

A China tornou-se o maior credor governamental do mundo para os países em desenvolvimento na última década, o que lhe confere um papel fundamental nas negociações de reestruturação da dívida. A maioria desses empréstimos foi feita por bancos estatais.