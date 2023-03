Angola reitera aposta no Desenvolvimento Sustentável

A provedora de Justiça, Florbela Rocha Araújo, reafirmou, esta terça-feira, na 67ª sessão da Comissão para o Estatuto da Mulher da Organização das Nações Unidas, estar a marcar passos para alcançar os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O evento, a decorrer de 6 a 17 de Março, está a abordar as formas de eliminação da violência contra as mulheres e meninas em todo o mundo, a partilha de conhecimentos e experiências para fomentar a inovação inclusiva e a mudança tecnológica com vista a capacitar mulheres e meninas e criar espaços digitais mais seguros.

No plenário da Assembleia Geral da ONU, temas como a erradicação da pobreza, a discriminação contra as mulheres, a educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero, mereceram uma atenção especial nas abordagens dos intervenientes.

As discussões centraram-se no tema prioritário “Inovação, evolução tecnológica na era digital para alcançar a igualdade de gênero e a emancipação de todas as mulheres e meninas.”

No final do segundo dia do encontro, foi recomendado que se aprove políticas públicas, com a devida supervisão, sob forma de alcançar os objectivos da agenda 2030, a erradicação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas, bem como a necessidade de se proporcionar maior acesso das mulheres às tecnologias de informação.

Para hoje, 08 de Março, Dia Internacional da Mulher, data oficializada pela ONU em 1977, está prevista uma sessão para reflectir sobre o papel das mulheres nos diversos sectores da sociedade.

Criada em 1946, a Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas é o principal órgão das Nações Unidas Inter-governamental, dedicado exclusivamente à promoção e igualdade de gênero e empoderamento feminino. VS/VIC