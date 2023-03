ONU enaltece contributo de João Lourenço na pacificação do Leste da RDC

O Secretário-geral da ONU, António Guterres, enalteceu, esta segunda-feira, envolvimento do Presidente João Lourenço na resolução da crise no leste da República Democrática do Congo (RDC).

Em nota emitida esta segunda-feira a que a ANGOP teve acesso, António Guterres destaca os contactos do Presidente de Angola e Campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação com o grupo rebelde M23, que resultou no anúncio de um cessar-fogo, a partir desta terça-feira, 7 de Março.

O cessar-fogo alcançado resultou da mediação angolana, em cumprimento das decisões do Conselho de Paz e Segurança da União Africana de 17 de Fevereir,o em Adis Abeba, Etiópia.

Na nota, António Guterres exorta o M23 a respeitar o cessar-fogo de modo a criar condições para a sua retirada plena e efectiva de todas as áreas ocupadas no leste da RDC, em linha com as decisões da Mini-Cimeira de Luanda realizada no dia 23 de Novembro de 2022.

António Guterres, que reafirma o contínuo apoio da ONU aos processos de Luanda e Nairobi, condena a violência contra civis e renova o seu apelo a todos os grupos armados congoleses e estrangeiros para que deponham as suas armas e se desarmem incondicionalmente.

O responsável máximo da ONU exorta as partes no conflito a garantir acesso humanitário imediato e irrestrito à população afectada e garantir a protecção dos civis e o respeito ao direito humanitário internacional.

Pede, igualmente, a todos os actores que se abstenham de discursos de ódio e incitação à violência.

No passado sábado, a chefe da missão de paz no país, Bintou Keita, reafirmou a presença da missão nas áreas controladas pelo M23 para proteger os civis.

Adiantou que a missão continua a fornecer apoio às forças armadas congolesas, em estrito cumprimento da Política de Devida Diligência dos Direitos Humanos.

Bintou Keita apelou para o respeito rigoroso do cessar-fogo anunciado na sexta-feira, exortando, também, o M23 a se retirar das áreas ocupadas e se desarmar incondicionalmente. VM