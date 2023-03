Concessões do Irão à AIEA dependem em grande parte de negociações futuras, diz Grossi

As concessões do Irão ao chefe da agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, durante sua visita a Teerão neste fim de semana, dependem em grande parte de futuras negociações, admitiu Grossi nesta segunda-feira, recuando em alguns comentários que fez em seu retorno à Europa.

Dois dias antes de uma reunião trimestral do Conselho de Governadores de 35 países, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e o Irão disseram que concordaram em progredir em várias questões, incluindo uma investigação da AIEA há muito paralisada sobre partículas de urânio encontradas em três locais não declarados no Irão.

Grossi disse em entrevista coletiva no sábado que as duas partes concordaram em reinstalar todos os equipamentos extras de monitoramento, como câmeras de vigilância em instalações nucleares que foram implementadas sob o acordo nuclear de 2015 do Irão com as grandes potências, mas removidas no ano passado uma vez que o acordo foi desfeito após a retirada dos EUA em 2018.

“Teremos que discutir… isso, como faremos isso”, disse Grossi em entrevista coletiva na segunda-feira, admitindo que esta e outras questões dependeriam em grande parte de futuras negociações técnicas.

“Temos nossas ideias e isso fará parte das discussões técnicas que serão realizadas na sequência da minha visita e do comunicado conjunto. E uma equipe técnica viajará ao Irão muito em breve para fazer isso, ” acrescentou.

O anúncio do aparente progresso em um comunicado conjunto no sábado, que entrou em poucos detalhes, parece ter sido suficiente para evitar uma pressão ocidental por outra resolução, como a aprovada na última reunião trimestral do conselho, ordenando que o Irão cooperasse com a investigação sobre os vestígios de urânio.

A República Islâmica geralmente se irrita com essas resoluções e, no passado, respondeu acelerando as atividades nucleares que o acordo de 2015 foi elaborado para conter.

Por François Murphy