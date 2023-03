Angola partilha experiência de promoção da paz na 146ª Assembleia da UIP

A experiência angolana de promoção da cultura de paz, desde 2002, será um dos pontos fortes que a delegação angolana de alto nível irá apresentar durante a 146ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), a ter lugar de 11 a 15 deste em Manama, Reino do Bahrein.

De acordo com a Presidente da Assembleia Nacional (AN), Carolina Cerqueira, que irá chefiar a delegação ao Fórum, no mesmo certame serão ainda abordados os avanços registados no país do ponto de vista político, social e económico, que representam uma valência importante para a coexistência pacífica.

Em relação a este tema, ressaltou ainda a educação para a paz e o facto de Angola, neste momento, ocupar um lugar importante na sub-região da África Central, através da política de mediação e promoção da paz.

Outros temas como os ligados aos direitos das mulheres, justiça social, oportunidade do género e crimes cibernéticos, bem como o conflito na Ucrânia estarão igualmente em abordagem nesta 146ª Assembleia Geral da UIP.

Com a presença prevista de 178 parlamentos nacionais, assim como 12 assembleias regionais, a delegação será ainda integrada por deputados do MPLA e da UNITA, com base na representatividade e proporcionalidade.

A líder parlamentar manifestou-se regozijada com o facto de a delegação angolana ser integrada maioritariamente por mulheres, em vésperas do 8 de Março, que marca um apelo para a participação desta nos vários sectores levando uma mensagem forte para os parlamentos de todo mundo.

De acordo ainda com Carolina Cerqueira, no evento serão ainda discutidas questões ligadas à defesa do ambiente, sendo uma aspecto quer esta na agenda mundial.

“Pensamos que o objectivo que queremos alcançar, no sentido de um equilíbrio entre as questões ambientais e as politicas nacionais não tem fronteira, por isso este tema está nas agendas dos governos, dos parlamentos dos grandes fóruns internacionais”, argumentou.

O evento terá como palavra de ordem ”Parlamentos ecológico”, havendo uma mobilização total para agir de forma participativa par dirimir as dificuldades e problemas causados pelas catástrofes naturais.

Promoção da imagem do país

De acordo com a Presidente do Parlamento angolano, Carolina Cerqueira, Angola vai aproveitar a sua estadia em Manama para fazer marketing sobre o país, através de um stand em que serão apresentadas as razões para que o país possa acolher, em Outubro deste ano, a 147ª Assembleia Geral UIP, a ter lugar em Luanda.

Acrescenta que no stand será mostrado o quão hospitaleiro é o país, bem como os avanços registados do ponto de vista social, económico e politico, mas também as dificuldades com as quais ainda se debate.

Neste evento a ter lugar na capital angolana o tema central será “As Mudanças Climáticas e seus efeitos na vida das populações” e nele serão esperados mais de mil parlamentares.

Dai que, durante a estadia da delegação angolana no Bahrein, será rubricado o acordo em que se compromete realizar o evento, que pela primeira vez acontece num país de língua portuguesa.