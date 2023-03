Administração do Cuanhama facilita distribuição de terrenos

A Administração Municipal do Cuanhama, província do Cunene, está empenhada no processo de loteamento de terrenos para facilitar o acesso a autoconstrução.

Em declarações à ANGOP, esta terça-feira, o administrador do Cuanhama, José Kalomo, sublinhou que estão preparados 561 lotes de terreno, 20 por 30 metros quadrados, dos quais 325 no bairro da Caxila III e 236 no Mukumbwaimbi.

Informou que 103 lotes estão distribuídos às populações retiradas do bairro Caculuvale, um local onde será construído algumas infraestruturas do Estado.

Adiantou que actualmente a administração está a trabalhar na organização e selecção das solicitações, prevendo a até final deste mês a distribuir os espaços para facilitar a autoconstrução dirigida.

“Até o momento a administração recebeu dois mil processos de solicitações de terrenos e na sua maioria de jovens” ,realçou.

José Kalomo sublinhou que para satisfazer estas necessidades, decorre o trabalho de verificação de outros espaços no bairro Muhongo, para o devido loteamento e distribuição em função das solicitações.

O município do Cuanhama conta com 360 mil 491 habitantes, distribuídos em cinco comunas, nomeadamente Ondjiva, Nehone, Evale, Môngua e Oshimolo. PEM/LHE/ASS