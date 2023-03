UNITA capacita militantes sobre postura cívica e ideologia partidária

Os militantes da UNITA na província do Huambo participam desde hoje, segunda-feira, no município da Caála, numa acção formativa sobre postura cívica e ideologia político-partidária, para uma actuação melhorada e credível num estado democrático e de direito.

A acção formativa, cujo acto de abertura foi orientado pelo secretário provincial da UNITA no Huambo, Apolo Yacuvela, com duração de 15 dias, insere-se nas jornadas comemorativas dos 57 anos da fundação do partido do “Galo Negro”, a assinalarem-se no próximo dia 13.

De acordo com o secretário para formação do maior partido na oposição, a nível desta região do país, Filipe Mwenho, que falava, na ocasião, em declarações à ANGOP, o certame junta participantes idos dos 11 municípios do Huambo.

Adiantou que ao longo dos 15 dias, serão transmitidos conhecimentos sobre a postura cívica de um militante e a ideologia partidária da UNITA, com o objectivo de se reforçar os princípios da reconciliação nacional, em busca de uma convivência social saudável.

Para o efeito, disse que serão abordados temas relacionadas à história de Angola, à trajectória política da UNITA, aos princípios democráticos, à reconciliação nacional e à educação cívica, com base nos processos eleitorais.LT/VKY/AL