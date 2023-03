Privatizações “universo” Sonangol ronda os USD 130 milhões

A alienação de activos e participações da Sonangol fora do “core business” permitiu a contratualização de 130 milhões de dólares norte-americanos, no período 2019/2022, dos quais USD 65 milhões pagos (50%), no quadro do programa de Privatizações (Propriv).

No período em referência foram alienados 24 activos e participações, num total de 56, alienados em Angola e no estrangeiro, de acordo com dados saídos da última conferência de imprensa sobre os resultados provisórios da petrolífera nacional referente a 2022.

Dos processos previsto, inicialmente, para o segundo semestre de 2022, sete foram transferidos para o ciclo 2023/2027.

Em 2022, foram alienados seis activos avaliados em cerca de 48 milhões de dólares americanos.

Dos activos e participações alienados consta unidades hoteleiras, agências de viagens, participações em instituições financeiras, como é o caso do Banco Angolano de Investimento (BAI), projectos imobiliários, entre outros.

Na lista consta empresas como, a título de exemplo, a Atlântida Viagens e Turismo (Luanda e Lisboa), a Dirani Project (empresa imobiliaria), Sonatide Marine Service, Sonadiets Services, Puma Energy (troca de activos), Puaça (imóvel Av.da República), WTA/Howston Express, WTA Internacional.

Foram ainda alienados activos nas empresas WTA/Luanda, ITSS internacional, Sonsurf Internacional, Sonsurf Angola, Dirani Project ( projecto imobiliário), a Tidewater Marine (transporte de petróleo), os hotéis Florença, Maianga, Centro e Hotel Talatona, estes últimos cessão de direito de exploração e gestão.

Outros activos estão em processo de privatização sob responsabilidade do Instituto Nacional de Gestão e Participações do Estado (IGAPE). NE