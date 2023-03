Presidente da República felicita Ghana pelo aniversário da independência

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou hoje (segunda-feira) o Governo e o Povo do Ghana pela celebração de mais um aniversário da independência nacional.

Em mensagem enviada ao homólogo ghanense, Nana Akufo Addo, o Chefe de Estado realça “a dinâmica que o Ghana adquiriu no plano interno”.

Na mensagem, o Chefe de Estado angolano destaca os avanços em matérias relacionadas com o desenvolvimento económico e social, bem como no aprofundamento da democracia e das liberdades fundamentais do povo ghanense.

João Lourenço exprime, no documento, o profundo interesse de Angola em ampliar e estreitar cada vez mais os laços de cooperação e solidariedade entre os nossos países, povos e governos.

O Ghana tornou-se no primeiro país de África a conquistar a Independência da Grã-Bretanha a 6 de Março de 1957. AL