Mais de 18 mil alunos aprendem língua Nganguela no Cuando Cubango

Dezoito mil 585 alunos do ensino primário, matriculados no presente ano lectivo 2022-2023, estão aprender a língua nacional Nganguela, no Cuando Cubango, no âmbito da política do Ministério da Educação de valorização das línguas nacionais no país.

Para constatar o nível de aplicação dos docentes e do aproveitamento dos alunos, o coordenador provincial das Línguas Nacionais no Cuando Cubango, Moisés Lituai Fulai, trabalhou no Complexo Escolar nº 09 CCM2 Tribuna do Povo, acto que serviu, igualmente, para divulgação da língua.

Em declarações à imprensa, no final da jornada, o coordenador Moisés Lituai Fulai disse que, a nível do Cuando Cubango, o processo de ensino da língua nacional Nganguela decorre de forma satisfatória, uma vez que o objectivo está a resultar nos nove municípios.

Reconheceu que a avaliação positiva é fruto do engajamento dos 413 professores que leccionam esta língua, embora a cifra ainda ser reduzida para a demanda actual, mas que as acções de refrescamento dos mesmos têm contribuido para que o processo de ensino e aprendizagem tenha êxito.

Sem avançar dados estatísticos, Moisés Lituai Fulai fez saber que, a nível do Cuando Cubango, estão igualmente abrangidos, no ensino da língua Nganguela, o magistério primário Mwene Vunongue e o Instituto Médio de Administração “23 de Março”, em Menongue, assegurados por quatro docentes.

O coordenador provincial assegurou ter material didáctico suficiente para atender os mais de 18 mil alunos do ensino primário até ao final do presente ano lectivo, a nível do Cuando Cubango, para quem o interesse de se aprender a língua local tem sido, cada vez mais, evidente por parte dos discentes, em função da sua participação nas aulas.

Para o presente ano lectivo 2023, o gabinete de educação no Cuando Cubango levará a cabo, através da coordenação local, a monitorização das aulas de línguas de Angola nas escolas, assistência, recolha de dados e sua divulgação, com vista aferir o grau do seu aproveitamento junto das instituições locais de ensino.

Na província do Cuando Cubango o ensino de língua Nganguela teve inicio no ano de 2006, na sede capital Menongue. A expansão para outros municípios arrancou em 2014, tendo já ensinado a ler e escrever em língua local mais 31 mil e 495 cidadãos. ALK/JSV/PLB