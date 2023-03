São Tomé e Príncipe vai reconstruir Polícia Judiciária “a partir do zero”

Em São Tomé e Príncipe, o governo vai “reconstruir a sua Polícia Judiciária a partir do zero”. A informação foi avançada pela ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, em entrevista à agência de notícias Lusa, na sequência de uma visita, de vários dias, a Portugal.

Ilza Amado Vaz começou por explicar o que significa “reconstruir a partir do zero” e também que tipo de capacidades espera que a Polícia Judiciária tenha, no futuro.

“Reconstruir a partir do zero é olharmos para a Polícia Judiciária como uma instituição que é preciso ser repensada e, partindo da base, construirmos. O que pudermos manter, manteremos. O que puder ser alterado, será alterado”, começou por garantir, em entrevista.

A governante disse que o executivo pretende “uma Polícia Judiciária que esteja capacitada para fazer face aos novos tipos de criminalidade”, incluindo o combate ao cibercrime.

Para além disso, a Polícia deverá “investigar com a rapidez desejada os vários tipos de crimes contra o Estado, contra as finanças públicas, contra as pessoas e, por isso, exige algo de raiz”, defendeu ainda.