Mais de 150 toneladas de produtos se estragam por falta de escoamento em Caconda

Cento e 50 toneladas de produtos diversos estragam todos os anos, no município de Caconda, província da Huíla, por dificuldades de escoamento, associado ao estado degradado das vias de comunicação e a falta de infra-estruturas para armazenar.

Trata-se das culturas como cebola, tomate, ananás, banana, pimento, entre outro, que por falta de conservação e o mau estado das vias de acesso secundárias e terciárias do município tem-se acelerado nos últimos tempos.

Segundo o técnico municipal do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA) de Caconda, Paciência Júlio, para além deste problema, uma câmara de frio para a conservação de horticulturas e fruticultura é uma outra dificuldade que os camponeses debatem-se.

Reforçou não terem câmaras de frio para conservar a produção, visto que quando atinge a fase em que há muita produção, não há como escoar para os centros de venda ou de consumo, os produtos excedentes acabam por se estragar por essas razões.

Avançou que a questão do escoamento não está consolidada muita das vezes pelas vias de comunicação que estão em fases de degradação e precisam de intervenção, para permitir que as viaturas cheguem às zonas de produção para levar os produtos até os centros de consumo.

“Por falta de escoamento temos constatado 120 a 150 toneladas de produtos diversos que todos os anos tem estado a estragar, maioritariamente as hortaliças e a frutas, pois são perecíveis e o período de protefação é rápido”, disse.

Explicou que a produção é feita em três épocas agricolas, a primeira de Setembro a Janeiro, a segunda de Fevereiro a Março e a última de Maio a Julho, mas em cada uma destas tem sempre algum produto com excedente e tem estado a estragar.

Quantos as vias de comunicação, o governador da Huíla Nuno Mahapi, que visitou na semana finda o município, adiantou que a Huíla tem vários quilómetros de estradas por se intervencionar para facilitar a circulação de pessoas e de mercadorias.

“As vias de comunicação ainda empatam o nosso desenvolvimento, temos ainda muitos quilómetros de estradas secundárias e terciárias, linhas, passagens hidráulicas e pontes por construir e reabilitar na província e isso não se faz num dia, mas, o mais importante é não parar, identificar quais as principais prioridades”, avançou.

O município de Caconda, a 230 quilómetros a Norte do Lubango, faz parte do Triângulo do Milho, tem uma população estimada em 220 mil 616 habitantes. EM/MS