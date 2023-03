Girabola’2022/23: Petro de Luanda vence em Calulo e consolida liderança

O Petro de Luanda consolidou a liderança do Campeonato Nacional de futebol da I divisão, Girabola02022/23, mercê do triunfo este domingo de 1-2, em Calulo, terreno do Recreativo do Libolo do Cuanza Sul, para a 21ª jornada.

Os golos da formação ‘’petrolífera’’, campeã nacional, foram apontados por Jarede e Tiago Azulão, enquanto Andeloi reduziu para os anfitriões.

Com este triunfo, o Petro soma 44 pontos, em primeiro lugar, enquanto o seu oponente da ronda está em oitavo com 25.

Decorrem neste momento, os restantes jogos da ronda, designadamente 1º de Agosto/Desportivo da Huila, Sporting de Cabinda/Sporting de Benguela, Wiliete de Benguela/Santa Rita de Cássia do Uige,

Resultados já verificados:

Sagrada Esperança da Luanda Norte – Desportivo da Lunda Sul 3-2

Interclube – FC Bravos do Maquis do Moxico 1-0

Recreativo do Libolo – Petro de Luanda 1-2