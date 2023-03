Momade disposto a recandidatar-se à liderança da RENAMO

O líder da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) afirma-se disponível para ser recandidato à presidência do principal partido da oposição em Moçambique, assumindo-se pronto para concorrer à chefia do Estado.

Em entrevista à agência de notícias Lusa este sábado (04.03), em Lisboa, onde esteve para um encontro do Instituto Democrático do Centro (IDC, organização internacional que representa os partidos de centro-direita), Ossufo Momade, 62 anos, remeteu a decisão para o congresso da RENAMO, a realizar antes das eleições gerais de 2024, mas disse estar pronto para concorrer contra o nome da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), que insiste em classificar como um “partido-Estado”.

“Eu estou disponível porque ainda sou jovem e tenho energia para continuar a dirigir o partido Renamo, mas tudo vai depender dos órgãos do partido. Ainda bem que vamos ter o congresso”, o “órgão que decide em relação a quem vai ser o candidato do partido”, afirmou Momade, à frente da Renamo há quatro anos, após a morte do fundador, Afonso Dhlakama.

Suceder a um líder carismático “foi um desafio”, mas, “neste momento, estamos a trabalhar para unir a família Renamo, porque o objetivo principal da Renamo é dirigir o país”, explicou Momade.

Nos seus quatro anos de liderança, tentou “unir a família” do partido, após a “morte do pai” para que possam “avançar juntos pelo bem de Moçambique”, disse.

Em entrevista à agência de notícias Lusa este sábado (04.03), em Lisboa, onde esteve para um encontro do Instituto Democrático do Centro (IDC, organização internacional que representa os partidos de centro-direita), Ossufo Momade, 62 anos, remeteu a decisão para o congresso da RENAMO, a realizar antes das eleições gerais de 2024, mas disse estar pronto para concorrer contra o nome da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), que insiste em classificar como um “partido-Estado”.

“Eu estou disponível porque ainda sou jovem e tenho energia para continuar a dirigir o partido Renamo, mas tudo vai depender dos órgãos do partido. Ainda bem que vamos ter o congresso”, o “órgão que decide em relação a quem vai ser o candidato do partido”, afirmou Momade, à frente da Renamo há quatro anos, após a morte do fundador, Afonso Dhlakama.

Suceder a um líder carismático “foi um desafio”, mas, “neste momento, estamos a trabalhar para unir a família Renamo, porque o objetivo principal da Renamo é dirigir o país”, explicou Momade.

Nos seus quatro anos de liderança, tentou “unir a família” do partido, após a “morte do pai” para que possam “avançar juntos pelo bem de Moçambique”, disse.

“Nós já fizemos o máximo, já desmobilizamos 15 bases e 90% dos nossos combatentes já estão nas suas casas. Agora aqui nós exigimos e que cumpram com aquilo que prometeram aos combatentes, os projetos e as pensões”, afirmou, admitindo que existem riscos sociais com a presença de muitos ex-militares sem formas de subsistência adequadas.

“Foram feitas promessas, agora o que falta é a sua materialização e isso é da responsabilidade do Governo e da comunidade internacional”, salientou Momade.

Por Lusa