Governador de Luanda reitera atenção especial aos munícipes

O governador de Luanda, Manuel Homem, reiterou a obrigatoriedade dos servidores públicos prestarem atenção especial aos munícipes, através de um atendimento de excelência.

O governador teceu estas considerações hoje, sexta-feira, no acto de empossamento de novos responsáveis do seu pelouro, nomeados há dois dias, com destaque para os administradores municipais de Luanda e Belas.

Disse que o contacto com os cidadãos é fundamental, para que eles compreendam os desafios a executar, bem como possam transmitir as suas aspirações.

Segundo Manuel Homem, o município de Luanda tem desafios particulares e, por isso, augura pela execução de mais acções para se devolver à cidade uma melhor imagem, com realce para o saneamento básico.

Para o município de Belas, defendeu a necessidade de se acabar com os litígios relacionados com a venda ilegal de terrenos, bem como uma atenção especial ao programa de reordenamento do comércio.

Foram empossados Milca Caquesse, administrador de Luanda, e Arlindo Francisco Vieira dos Santos, administrador do município de Belas.

Tomaram também posse o novo director do Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado, bem como administradores adjuntos, distritais e directores nos municípios do Cazenga, Luanda, Ingombota, Sambizanga, Samba e Neves Bendinha.

Fazem parte da capital do país os municípios de Luanda (sede), Cazenga, Cacuaco, Viana, Kilamba-Kiaxi, Talatona, Belas, Icolo e Bengo e Quiçama. JG/ART