EUA e Coreia do Sul realizarão grandes exercícios militares com foco na Coreia do Norte

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul conduzirão mais de 10 dias de exercícios militares de grande escala em março, disseram autoridades dos dois países nesta sexta-feira.

Os exercícios “Escudo da Liberdade” serão realizados de 13 a 23 de março para fortalecer a postura defensiva combinada dos aliados, disseram as duas forças armadas em um comunicado divulgado durante entrevista coletiva em Seul.

“O Escudo da Liberdade é projetado para fortalecer as capacidades de defesa e resposta da Aliança, concentrando-se no cenário do exercício em coisas como o ambiente de segurança em mudança, agressão da Coreia do Norte e lições aprendidas em guerras e conflitos recentes”, afirmaram os aliados.

Nesta sexta-feira, as duas forças militares realizaram um exercício aéreo conjunto com pelo menos um bombardeiro de longo alcance norte-americano B-1B e caças sul-coreanos F-15K e KF-16, informou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul em comunicado.

O objetivo era praticar a coordenação, bem como demonstrar a “dissuasão estendida” dos EUA contra as ameaças norte-coreanas, disse o ministério.

No passado, tais exercícios provocaram fortes reações da Coreia do Norte, incluindo testes de mísseis e ameaças nucleares.

A Coreia do Norte diz que esses exercícios militares conjuntos são prova de que os Estados Unidos e seus aliados são hostis e empenhados em mudar o regime norte-coreano.

