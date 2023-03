A economia mundial continua forte, desafiando as expectativas de abrandamento dos bancos centrais

A economia global está mostrando força, com dados económicos nesta semana apontando para uma ampla recuperação do crescimento, apesar do aumento dos custos de empréstimos e dos altos preços de energia e alimentos, um sinal de que os bancos centrais podem precisar de mais tempo do que o esperado para controlar a inflação. Noticiou o Wall Street Journal.

Dados dos EUA, China e Europa mostraram uma vitalidade surpreendente nas economias dessas regiões desde o início de 2023, confundindo as previsões do Banco Mundial e de outros economistas de que a economia global estava a entrar num dos anos de crescimento mais fracos em décadas.

Embora isso seja promissor para os governos, essa resiliência pode persuadir os banqueiros centrais de que precisam aumentar as principais taxas de juros mais do que o previsto para esfriar os preços – efetivamente jogando mais água fria em uma economia que ainda está um pouco quente demais. Isso pode se traduzir em uma desaceleração do crescimento no final do ano e em 2024, que foi considerado um ano de recuperação.

Um indicador-chave para os bancos centrais é o mercado de trabalho, que continua apertado em muitas partes do mundo. Os formuladores de políticas têm examinado os dados do mercado de trabalho em busca de sinais de aumento do desemprego, queda nas horas trabalhadas ou desaceleração dos aumentos salariais – todos os quais podem ajudar a diminuir a demanda e aliviar a pressão de alta nos preços, mas permanecem indefinidos.

Os últimos sinais de que o crescimento foi mais forte do que o esperado no inicio do ano vieram de pesquisas recentes de fábricas em todo o mundo pela S&P Global.

Em fevereiro, eles mostraram o primeiro aumento na produção industrial global em sete meses, auxiliados por um salto na China depois que as autoridades suspenderam as rígidas restrições da Covid. O renascimento da China ajudou a impulsionar a produção industrial em outras partes da Ásia. Mas os economistas estão cautelosos, em parte por causa das incertezas sobre quanto – e em quanto tempo – a reabertura da China beneficiará o restante da região.

A economia da Europa também começou bem o ano e parece improvável que caia na recessão prevista por muitos quando os preços da energia dispararam nos meses seguintes à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Mas, há dúvidas sobre a resiliência do crescimento nos EUA e na Europa. Afinal, os juros já subiram muito para os padrões das últimas décadas, e pode demorar para que o impacto seja sentido.

Uma explicação alternativa para essa surpreendente resiliência diante do que parecem ser movimentos agressivos dos bancos centrais é que as taxas de juros só ganham impulso num determinado nível. Segundo alguns economistas, os juros precisam passar para um patamar mais elevado antes de começarem a ter algum efeito na contenção da inflação. Se for esse o caso, os Bancos Centrais terão de aumentar ainda mais as taxas de juros para controlar a inflação.

Enquanto os bancos centrais permanecerem determinados a reduzir a inflação para suas metas, qualquer sinal de força econômica provavelmente desencadeará uma resposta da política monetária destinada a arrefecer a actividade económica.

As consequências de um novo aperto da política monetária não se limitarão a essas regiões. É provável que atinja as economias em desenvolvimento, algumas das quais – notadamente o Brasil – elevaram as suas principais taxas de juros mais cedo e viram a inflação a abrandar desde então. Quando o banco central dos EUA aumenta as taxas, os custos dos empréstimos dos mercados emergentes geralmente aumentam, as suas moedas caem e as exportações enfraquecem.