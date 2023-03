Presidente francês inicia visita a Angola

O Presidente francês, Emmanuel Macron, chegou, na noite de quinta-feira, a Luanda, para uma visita oficial, a convite do Chefe de Estado angolano, João Lourenço.

A missão do Presidente francês será cumprida ao longo de sexta-feira (3), dia que começa com uma ida ao Museu da Moeda, para encerrar o Fórum Empresarial França-Angola.

Depois, o Chefe de Estado francês desloca-se ao Palácio Presidencial, para um encontro com o Presidente João Lourenço.

Entre outros actos, no Palácio, os Chefes de Estado de Angola e da França vão prestar declarações à imprensa.

Emmanuel Macron deixará Luanda a meio da tarde de sexta-feira.

Relações bilaterais

Angola e França estabeleceram relações diplomáticas a 17 de Fevereiro de 1976. Os dois países possuem, igualmente, relações de cooperação em diversas áreas.

A cooperação entre os dois países conheceu novos desenvolvimentos depois da visita oficial do Presidente João Lourenço a França, a 28 de Maio de 2018.

No quadro da cooperação bilateral, mais de 70 empresas francesas operam em Angola. As exportações de petróleo de Angola para França rondam os 400 milhões de dólares norte-americanos.

A França pretende alterar e aprofundar as relações comerciais com Angola, no âmbito da diversificação económica em curso no país.

Constam das prioridades questões ligadas à industrialização, particularmente nos domínios da logística, distribuição e agro-negócio. LDN/OHA/ADR