Presidente Francês considera equilibrada parceria com Angola

O Presidente da República de França, Emmanuel Macron, considerou nesta sexta-feira, em Luanda, equilibrada e recíproca a parceria económica e comercial com Angola, nos últimos cinco anos.

Em declarações à imprensa, no final da sua visita de 24 horas a Angola, o estadista francês afirmou que os dois países trabalham para uma parceria mais profícua nos sectores da educação, formação superior, investigação, agricultura, defesa e segurança marítima, protecção do meio ambiente e desportos.

Situação na RDC

O Chefe de Estado francês saudou os esforços empreendidos pelo Presidente de Angola, João Lourenço, na busca de soluções para a paz e estabilidade na República Democrática do Congo (RDC).

“Tivemos (com o Presidente João Lourenço) uma discussão profunda, o que alimenta esperança quanto a obtenção de resultados concretos, nos próximos dias, para o caminho rumo a paz”, exprimiu o estadista que deixou o país, nesta tarde de sexta-feira, com destino a República Democrática do Congo (RDC), dando sequência ao périplo por alguns países da Região Central de África.

O Presidente Emmanuel Macron observou que Angola desempenha um papel essencial, em termos estratégicos, para a região austral de África.

Relações de cooperação

Angola e França estabeleceram relações diplomáticas a 17 de Fevereiro de 1976. Os dois países possuem, igualmente, relações de cooperação em diversas áreas.

A cooperação entre os dois países conheceu novos desenvolvimentos depois da visita oficial do Presidente João Lourenço a França, a 28 de Maio de 2018.

No quadro da cooperação bilateral, mais de 70 empresas francesas operam em Angola.

As exportações de petróleo de Angola para França rondam os 400 milhões de dólares norte-americanos… AFL / OHA