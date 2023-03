Os diferentes apoios para quem tem filhos na Europa

O dinheiro é a maior preocupação que impede os jovens adultos no Reino Unido de constituir uma família, de acordo com um novo inquérito.

Mais de metade (59 por cento) dos inquiridos citaram as preocupações financeiras como a razão número um para considerarem o adiamento ou a decisão de não terem filhos.

A investigação, encomendada pela Apryl, uma empresa de benefícios de fertilidade com sede em Berlim, descobriu que o maior obstáculo à paternidade era o aumento do custo de vida, citado por 29 por cento dos inquiridos. Seguiu-se o custo dos cuidados infantis (13 por cento), não tendo ainda encontrado o parceiro certo (12 por cento) e não tendo capacidade financeira para comprar a sua própria casa (11 por cento).

Outro inquérito, realizado pelo Censuswide entre 2.000 adultos britânicos com idades entre os 18 e os 35 anos este mês, revelou também que dois terços dos inquiridos considerariam congelar os seus óvulos, esperma ou embriões para prolongar a sua fertilidade se tivessem dinheiro para isso.

O congelamento de óvulos, uma prática médica para preservar a fertilidade de uma mulher, é conhecido pelo seu preço – e a sua utilização é fortemente restringida em alguns países como a França. O custo típico de um único ciclo de congelação em todo o Reino Unido e na UE começa em cerca de 3.000 euros, aos quais se deve acrescentar o custo do descongelamento posteriormente para fertilização in vitro (FIV) – procedimentos que podem ultrapassar os 10.000 euros.

A Apryl ajuda as empresas europeias – incluindo a Soundcloud – a dar aos empregados acesso a benefícios de fertilidade como o congelamento de óvulos, adoção e fertilização in vitro.

“Ao apoiar a formação da família e as necessidades de fertilidade no trabalho, os empregadores demonstram que reconhecem os compromissos familiares das pessoas fora do trabalho”, disse a cofundadora da Apryl, Jenny Saft, à Euronews Next.

Isto, disse ela, pode fomentar uma cultura de trabalho “onde procurar tratamento de fertilidade, estar grávida e requerer tempo fora do trabalho por necessidades familiares não terá impacto na progressão da carreira – e não será enfrentado com preconceitos conscientes ou inconscientes”.

Estes países pagar-lhe para ter bebés

Um cocktail tóxico do envelhecimento da população e da queda das taxas de natalidade em toda a Europa está a pôr em causa a sustentabilidade dos sistemas de segurança social.

A taxa média de fertilidade na UE, de 1,50 nascimentos vivos por mulher em 2020, está muito abaixo dos cerca de 2,1 nascimentos vivos por mulher necessários para assegurar uma população amplamente estável na ausência de migração.

Os países europeus têm apresentado diferentes estratégias para encorajar as mulheres a terem mais filhos. Uma das mais comuns é dar às famílias um “bónus de bebé” – uma recompensa em dinheiro por cada filho que têm.

O Reino Unido oferece vários benefícios para encorajar os casais a terem filhos. Os benefícios infantis, por exemplo, proporcionam £21,80 (24,87 euros) por semana para o primeiro filho e £14,45 (16,48 euros) por semana para quaisquer filhos depois disso.

Os cidadãos também podem solicitar o subsídio de maternidade Sure Start, um pagamento único de £500 (571 euros) para ajudar nos custos. Os pais ou tutores podem também requerer créditos fiscais e crédito universal, um benefício que lhes permite reclamar até 85% dos custos dos cuidados infantis.

Noutras partes da Europa, a Finlândia é conhecida por estar entre os países mais generosos. Entre 2012 e 2022, um dos municípios mais pequenos do país, Lestijärvi, tornou-se famoso por conceder 10.000 euros por cada recém-nascido, numa chamada desesperada para revigorar a taxa de natalidade da cidade.

O presidente interino deste município, Markku Vehkaoja, disse à Euronews Next que o projeto tinha terminado no ano passado porque muitas das famílias que recebiam a ajuda financeira estavam a levantar o dinheiro e depois a mudar-se para outro lugar.

Na Hungria, as clínicas de fertilidade são consideradas “de importância estratégica nacional” pelo primeiro – ministro Viktor Orbán.

Os jovens casais na Hungria também podem pedir ao banco um empréstimo de até 10 milhões de florins (cerca de 30.000 euros), deixar de pagar quaisquer juros durante cinco anos se tiverem um filho, e ver o empréstimo totalmente anulado se tiverem pelo menos três filhos. As mulheres que têm quatro filhos ficam isentas do pagamento do imposto sobre o rendimento.

Na Grécia, é concedido um bónus de 2.000 euros a todas as mães que dão à luz e que residem legal e permanentemente no país. Em Itália, os pais podem requerer um subsídio de nascimento de até 192 euros por criança por mês, dependendo do rendimento do seu agregado familiar.

Em Espanha, o projeto de lei orçamental para 2023 incluirá, entre outras medidas, um subsídio mensal de 100 euros para mães com filhos menores de três anos.

A França também é conhecida pelas suas generosas despesas com a política familiar, com cerca de 4% do produto interno bruto (PIB) dedicado a prestações como a licença parental paga, o abono de família e a guarda subsidiada de crianças.

O país oferece vários tipos de apoio. Dependendo do seu rendimento, as famílias com três filhos podem receber até 594 euros por mês em abono de família. Recebem também ajuda financeira para pagar a guarda de crianças. A soma, baseada nos rendimentos brutos anuais dos pais ou mães solteiras, pode ir até 647 euros por mês.

Curiosamente, a França é também a campeã europeia da fertilidade, com 1,83 nascimentos por mulher.