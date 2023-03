Explosão no Campo Militar de Santa Margarida faz um morto e 5 feridos, Exército corrige duas vezes as informações que deu

Militares estavam a destruir minas antitanque quando se deu o acidente. Exército fez duas correções ao comunicado inicial que enviou sobre a natureza do que aconteceu

Uma explosão num veículo que circulava no Campo Militar de Santa Margarida – concelho de Constância, distrito de Santarém – fez esta quinta-feira pelo menos um morto e cinco feridos – dois graves e três ligeiros. A vítima mortal é um sargento-ajudante com 47 anos.

Os feridos graves foram helitransportados para o Hospital Universitário de Coimbra e os feridos ligeiros para o hospital de Abrantes. Ao que a CNN Portugal apurou, na viatura seguiam militares da equipa de inativação de explosivos.

Foram mobilizados vários meios para o local, entre os quais bombeiros das corporações de Constância, Sardoal, Abrantes, Chamusca, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha e equipas do INEM. De acordo com o site da Proteção Civil, deslocaram-se para o terreno 40 operacionais, 15 viaturas e um meio aéreo. O alerta foi dado pelas 16:49.

O Exército emitiu inicialmente um comunicado no qual fala em “incidente no Campo Militar de Santa Margarida” que provocou um morto e cinco feridos. Diz ainda que foi “empregue uma equipa de desativação de engenhos explosivos no Regimento de Engenharia N.º1 para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes”. e que foi no decorrer dessa operação que se deu “uma explosão inadvertida”. Entretanto o Exército enviou um segundo comunicado em que deixa de se referir ao que se passou como um “incidente” – passa a ser um “acidente”. E a explosão deixou de ser “inadvertida” para passar a ser uma “explosão inopinada”. Mais tarde foi emitido um terceiro comunicado em que a explosão deixou de ser adjetivada – ou seja, nem foi “inadvertida” nem “inopinada”, passando a ser somente “explosão” – e o caso passou a ser referido como um “grave acidente”. A Polícia Judiciária Militar tomou conta da ocorrência e foi “aberto um processo de averiguações”.

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu a esta notícia com uma nota no site da Presidência. “O Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido esta tarde no campo militar de Santa Margarida e já falou com a ministra da Defesa Nacional e com o general chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e os seus familiares enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes”. A CNN Portugal sabe que o Presidente da República vai visitar os feridos graves que estão em Coimbra.

Não é a primeira vez que existem acidentes neste campo militar

Há cerca de um mês já tinha acontecido um outro acidente com uma vítima mortal neste mesmo Campo Militar de Santa Margarida. O Exército também abriu uma investigação.

Segundo informação recolhida pela CNN Portugal na altura, o acidente também ocorreu com uma arma de fogo. O militar estava ao serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida.

Também a Marinha emitiu uma nota de pesar na qual “apresenta sentidas condolências ao Exército pela morte de um dos seus militares” e os sentimentos “à família, amigos e camaradas”. Aos feridos, a Marinha “envia também votos de rápida recuperação”.

Por Luís Varela de Almeida, António Pereira Gonçalves