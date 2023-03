Anielle Franco é uma das personalidades do ano da TIME

A lista Mulheres do Ano 2023 inclui também a activista de direitos humanos iraniana e apresentadora de programa da VOA, Masih Alinejad, e a pugilista somali e defensora dos refugiados Ramla Ali.

A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, foi eleita pela revista americana TIME, uma das 12 mulheres do ano em 2023.

A lista Mulheres do Ano 2023 divulgada na quinta-feira, 2, inclui também a activista de direitos humanos iraniana e apresentadora de programa da VOA, Masih Alinejad.

Irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada brutalmente em 2018, Anielle Franco tornou-se directora do instituto que leva o nome da irmã, que luta pela defesa dos direitos humanos e da memória de Marielle, e desde então se envolveu no activismo político pelas causas da população negra e LGBTQIA+.

Formada em jornalismo pela Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e em inglês e literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), aos 38 anos de idade, foi escolhida pelo Presidente Lula da Silva em Janeiro para assumir a pasta da Igualdade Racial.

“Muito orgulhosa e emocionada em ter sido a primeira e única brasileira indicada como ‘Mulher do Ano’ entre as 12 escolhidas”, escreveu Franco nas redes sociais, acresentando que não está sozinha.

“Estou muito feliz e não chego sozinha, esse reconhecimento não é só meu, é de todas as mulheres negras do Brasil”, concluiu.

A revista destacou Alinejad, que vive no exílio desde 2009, pelo seu apoio aos protestos antigovernamentais no Irão.

Alinejad disse à VOA que o prémio foi inesperado, mas “inspirador e comovente” e dedicou-o “às mulheres e homens do Irão”.

“Em circunstâncias normais, para mim como uma mulher que vem de uma pequena vila no norte do Irão, ser seleccionada para a lista de Mulheres do Ano da revista TIME deveria trazer alegria e felicidade. Mas hoje em dia, essas situações no Irão não são tempos normais para nós”, disse ela, descrevendo a violência e a repressão que as mulheres do país sofrem.

A boxeadora somali e defensora dos refugiados Ramla Ali também integra a lista das Mulheres do Ano 2023, juntamente com a activista mexicana dos direitos reprodutivos Verónica Cruz Sánchez, a cofundadora da organização sem fins lucrativos ucraniana Insight, que tem ajudado mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+ durante a guerra na Ucrânia, Olena Shevchenko,a atriz Cate Blanchet, a cantora Phoebe Bridges, a jogadora de futebol Megan Rapinoe, e a guionista Quinta Brunson.