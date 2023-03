Angola na cimeira do Movimento dos Não Alinhados

Angola participou, quinta-feira, em Baku, Azerbaijão, na Cimeira do Grupo de Contacto dos Países Membros do Movimento dos Não Alinhados (NAM), que tratou da situação da Covid-19.

O evento foi convocado pelo Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, também líder do Movimento dos Países Não-Alinhados, com o objectivo de analisar e discutir a recuperação global pós-pandemia.

A delegação angolana ao evento foi chefiada pela secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, e integrada pelo embaixador de Angola no Azerbaijão, Augusto da Silva Cunha, com residência em Moscovo, Federação Russa, para além de quadros do Ministério das Relações Exteriores.

Durante a Cimeira, a Chefe da delegação angolana recordou que a pandemia da COVID-19 ceifou milhares de vidas por todo o mundo e criou uma crise económica e social sem precedentes ao agravar o desemprego, a desaceleração das economias e o aumento do déficit público orçamental em vários países.

Por isso, disse que a gestão do actual período pós-pandemia é fundamental para os países minimizarem os efeitos desta crise.

A secretaria de Estado enalteceu a iniciativa da República do Azerbaijão, na qualidade de Presidente em Exercício do Movimento dos Países Não Alinhados, por promover uma cimeira para analisar a recuperação global pós-pandemia e corroborou com a necessidade de haver maior solidariedade entre as nações.

Referiu que o tema deve continuar a merecer atenção especial nos fora internacionais, principalmente por parte das economias emergentes e menos desenvolvidas que foram as mais afectadas pela crise da COVID-19.

Esmeralda Mendonça ressaltou que a pandemia da COVID-19 não tem sido o único desafio à capacidade dos países enfrentarem situações sistémicas complexas, alertando para o efeito, a necessidade de maior atenção a questão das mudanças climáticas, devido o escalonar de desastres naturais como secas, inundações, ciclones, terramotos e degradação ambiental que nos últimos anos se tem verificado em várias partes do mundo.

A diplomata apresentou na reunião as experiências de Angola, não só nos esforços de combate à COVID-19, mas também para atenuar os efeitos das alterações climáticas e promover a melhoria de vida das populações, sobretudo as localizadas nas zonas mais remotas.

Ao falar da actual conjuntura internacional, a Secretária de Estado para as Relações Exteriores defendeu a importância do multilateralismo e manifestou preocupação face a prevalência de conflitos em várias partes do mundo, muitos dos quais com capacidade de condicionar a harmonia internacional, pelo que, apelou o recurso a negociação e a outros meios pacíficos na resolução dos mesmos.

De referir que à margem da Cimeira do Grupo de Contacto dos Países Membros do Movimento dos Não Alinhados (NAM), Esmeralda Mendonça manteve encontros bilaterais com os chefes das delegações da República Bolivariana da Venezuela e da Federação da Russa.

Nestes encontros foram abordados temas como a Reunião do Conselho de Ministros dos NAM e a Cimeira Russia-África, previstas para os meses de Junho e Julho do presente ano.

A sessão de abertura do evento contou com a presença de Chefes de Estado e de Governo de cerca de 70 países, com destaque para os Presidentes da Bósnia e Herzegovina, do Turcomenistão, Uzbequistão, Iraque, Líbia.

Estiveram também, os vice-presidentes de Cuba, Gabão e Tanzânia, os Primeiros-Ministros da Argélia e do Quénia, além de representantes de alto nível de vários países e de chefes de organizações internacionais.