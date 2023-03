SpaceX está pronta para tentar lançar tripulação à Estação Espacial Internacional

A empresa de foguetes de Elon Musk, a SpaceX, está pronta para tentar novamente enviar a próxima tripulação de longa duração da Nasa da Estação Espacial Internacional à órbita terrestre na quinta-feira, cerca de 72 horas depois que uma primeira tentativa foi cancelada devido a um filtro entupido no sistema de lançamento.

Dois astronautas da Nasa se juntarão a um cosmonauta russo e a um astronauta dos Emirados Árabes Unidos para uma missão científica de seis meses, composta por experimentos que vão do crescimento de células humanas no espaço até o controle de materiais combustíveis em microgravidade.

O veículo de lançamento da SpaceX – que consiste em um foguete Falcon 9 encabeçado por uma cápsula Crew Dragon operada de forma autônoma chamada Endeavour – vai decolar às 00h34 no horário local (2h34 no horário de Brasília) do Centro Espacial Kennedy da Nasa, em Cabo Canaveral, Flórida.

A tripulação de quatro homens deve chegar à Estação Espacial Internacional (ISS), orbitando cerca de 420 quilômetros acima da Terra, cerca de 25 horas após o lançamento, na manhã de sexta-feira.

A tentativa inicial de segunda-feira de enviar a tripulação ao espaço foi cancelada menos de três minutos antes do horário de decolagem, quando as equipes de lançamento detectaram um problema no fluxo do fluido de ignição do motor usado para iniciar os propulsores principais do foguete.

A Nasa disse que o problema foi resolvido substituindo um filtro entupido e purgando o sistema.

A Nasa disse nesta quarta-feira que a missão tem 95% de chances de condições climáticas favoráveis.

“Todos os sistemas parecem bons para o lançamento”, embora as equipes estejam de olho no clima ao longo do caminho de subida da espaçonave, disse a SpaceX no Twitter.

Por Joe Skipper em Cabo Canaveral e Steve Gorman em Los Angeles