Quem é Bola Tinubu, Presidente eleito da Nigéria?

Na Nigéria, Bola Tinubu, aos 70 anos, venceu as eleições presidenciais com o slogan de campanha “emi lo kan” que em Yoruba significa “esta é a minha vez”.

A 1 de março, foi declarado vitorioso na corrida para liderar a democracia mais populosa de África.

“Gostaria de dedicar este dia e registá-lo como o momento em que juramos unir-nos para que a Nigéria se erga. Estamos comprometidos com o progresso, desenvolvimento e a renovação da esperança dos nigerianos”, disse Bola Tinubu, Presidente eleito da Nigéria.

A comissão eleitoral nigeriana anunciou que o antigo governador de Lagos obteve mais de 8,8 milhões de votose os 25% de votos necessários em dois terços dos 36 estados e capital da Nigéria, um limiar necessário para ser confirmado como Presidente.

O candidato do Partido Popular Democrático, Atiku Abubakar, ficou em segundo lugar com 6,9 milhões de votos, enquanto que o candidato do Partido Trabalhista Peter Obi, que sofreu uma grande derrota no estado natal de Tinubu, Lagos, ficou em terceiro lugar, com 6,1 milhões de votos.

Os principais partidos da oposição descreveram o resultado das eleições como “fraudulento” e Peter Obi já avançou que pretende recorrer à Justiça e pedir a impugnação dos resultados.

Além disso, alguns analistas disseram à DW que os resultados das eleições gerais de 2023 na Nigéria aprofundaram ainda mais as divisões existentes no país em termos religiosos e étnicos.

Segundo Sadeeq Gombe, um cientista político nigeriano, a Nigéria precisa de um presidente que possa unir todos os nigerianos, independentemente do seu sentimento de pertencimento sóciopolítico, religioso ou regional, “um presidente que seja um pai para todos e faça avançar a Nigéria”.

Quem é Bola Tinubu?

Bola Tinubu nasceu em Lagos em 1952, numa família muçulmana do grupo étnico Yoruba, que é maioria no sudoeste nigeriano.

Nos anos 70, estudou nos Estados Unidos enquanto trabalhava como lavador de louça, taxista e guarda noturno para financiar a sua educação. Licenciou-se na Universidade de Chicago em 1979, onde obteve licenciatura em administração de empresas.

Depois de trabalhar para empresas de consultoria americanas, regressou à Nigéria, nos anos 80, e trabalhou para a companhia petrolífera Mobil, como auditor. Envolveu-se pela primeira vez na política nos anos 90 e foi eleito governador de Lagos quando o Governo militar terminou, em 1999.

Por vezes referido como o “padrinho” político, Tinubu tem sido conhecido por exercer o poder nos bastidores e usar a sua extensa rede para apoiar os candidatos ao cargo.

O apoio de Tinubu também ajudou o Presidente cessante Muhammadu Buhari a ganhar dois mandatos, em 2015 e 2019.

Durante as eleições de 2019, uma furgoneta foi vista a entrar na residência de Tinubu, num afluente bairro de Lagos, levantando suspeitas, às quais ele respondeu: “Eu guardo dinheiro onde eu quiser”.

Desde que deixou o cargo de governador de Lagos, em 2007, foi Tinubu quem escolheu todos os subsequentes candidatos vencedores.

Fortuna com origem desconhecida

Acredita-se que seja um dos políticos mais ricos da Nigéria, mas a fonte da sua riqueza é desconhecida.

O influente político, a que alguns chamam mesmo “fazedor de reis”, tem interesses numa série de empreendimentos comerciais, desde meios de comunicação social e aviação a consultoria fiscal, além de hotéis e imobiliárias.

O Presidente eleito também já foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e de operar mais de uma dúzia de contas bancárias estrangeiras, mas nunca foi acusado e nega ter cometido atos ilícitos.

A saúde de Tinubu também foi posta em causa. Por vezes, pareceu frágil e com o discurso arrastado durante a campanha, mas tem repetidamente descartado quaisquer preocupações sobre a sua saúde.

Quando assumir o cargo de Presidente, em junho, Tinubu deverá lidar com uma longa lista de problemas, incluindo o da segurança, uma crise cambial, escassez de combustível e energia, e corrupção profundamente enraizada.

Bola Tinubu vai suceder ao Presidente Muhammadu Buhari, antigo general que cumpriu o máximo de dois mandatos permitidos pela constituição da Nigéria e deixará o cargo em 29 de Maio.

Para o cientista político Gombe, “a democracia atingiu a maioridade na Nigéria, e quero apelar [ao Presidente eleito] para que não cometa os erros do atual líder Muhammadu Buhari”.