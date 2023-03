Potencialidades agrícolas e culturais de Belas em exposição

As potencialidades agrícolas, económicas e culturais do município de Belas, em Luanda, estão à disposição dos munícipes, desde hoje quarta-feira, numa feira em alusão as jornadas Março Mulher.

Sob o lema” A Participação Activa das Mulheres na Tecnologia de Informação Rumo à Prosperidade”, a exposição e vendas visam incentivar a camada feminina a manejar as novas tecnologias, com vista alcançar maior número de clientes.

Em oito dias, os 50 expositores têm a oportunidade de oferecer aos clientes produtos agrícolas, vestuário, peças artesanais, aparelhos e técnicas ligadas ao ramo tecnológico.

Em declarações à ANGOP, a diretora municipal de Belas da Ação Social dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Solange Jaime, disse que o certame enquadra-se nas jornadas Marco Mulher que decorre sob o lema” Zero Discriminação”, e prevê atrair um número considerável de visitantes.

De acordo com a diretora Solange Jaime, a feira abarca mulheres de vários extractos sociais que receberão instruções de vendas nas plataformas digitais.

“Hoje em dia a venda também se faz via online e as mulheres devem estar instruídas sobre o processo”, concluiu.

Sob a égide do ministério da Ação Social, Família Promoção da Mulher (MASFAMU) em parceria com o Governo Provincial de Luanda, a exposição estará aberta das oito da manhã às 21 horas.GIZ.MAG.