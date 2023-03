Petrobras tem maior lucro da história em 2022

A Petrobras afirmou nesta quarta-feira (01/03) que registrou um lucro líquido recorde de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior da história da empresa. O resultado ficou 77% acima dos R$ 106,6 bilhões de 2021, até então o valor recorde.

De acordo com um levantamento realizado pela TradeMap, o lucro anual da companhia também foi o maior da história entre empresas listadas na bolsa de valores brasileira. A mineradora Vale registra o segundo melhor resultado (R$ 121,22 bilhões em 2021); e, em terceiro lugar, aparece novamente a Petrobras, com a marca de 2021.

O aumento do lucro líquido em 2022 se deve principalmente à alta dos preços de petróleo, melhor resultado financeiro e ganhos com acordos de coparticipação em campos do pré-sal.

Somente no quarto trimestre de 2022, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 43,34 bilhões, uma alta de 38% em comparação com o lucro do mesmo período do ano anterior. Já em relação ao terceiro trimestre de 2022, houve uma queda de 6%.

De acordo com a Petrobras, a companhia atingiu seu recorde de pagamento anual de tributos e participações governamentais no Brasil em 2022, recolhendo um total de R$ 279 bilhões.

Alta de preços e oneração de combustíveis

A estatal vendeu em 2022 petróleo ao preço médio de 101,19 dólares por barril – uma alta de 43,1% em comparação ao ano anterior. Diante do aumento dos preços dos combustíveis, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou dois presidentes da Petrobras e adotou a desoneração de impostos federais e um teto de ICMS sobre os combustíveis.

O governo Lula retomou a cobrança de tributos federais sobre a gasolina e o etanol a partir desta quarta-feira (01/03), porém, em alíquotas menores do que as anteriores. A estatal, por sua vez, compensou a volta dos tributos com uma redução de preços de 0,13 real no litro da gasolina e 0,08 real no litro do diesel, fazendo com que o impacto na bomba seja menor para os consumidores.

Para compensar as novas alíquotas menores, o governo irá cobrar um novo imposto sobre exportações de petróleo bruto por quatro meses, que terá impacto nos resultados da Petrobras pelos próximos trimestres.

Outras petroleiras, como Shell e BP anunciaram lucros recordes em 2022 impulsionados pela reação do mercado às sanções impostas à Rússia no contexto da guerra na Ucrânia. De acordo com a TradeMap, o lucro anual da Petrobras é o terceiro maior entre as petroleiras globais com ações em Bolsa que já divulgaram balanços, atrás somente de ExxonMobil e Shell.

Dividendos de R$ 35,8 bilhões

A empresa aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 35,8 bilhões em duas parcelas: a primeira, no valor de R$ 17,9 bilhões, que será paga em 19 de maio de 2023; e a segunda parcela, de valor igual, que será paga em 16 de junho de 2023.

Porém, o Conselho de Administração sugeriu que os acionistas da companhia avaliem a criação de uma reserva, na forma da lei, para reter até R$ 6,5 bilhões do resultado de 2022 – já que o montante proposto para pagamento de dividendos ultrapassa a aplicação da fórmula prevista na Política de Remuneração aos Acionistas da Petrobras.

Se os acionistas não acatarem a sugestão do Conselho de Administração de criar a reserva, ou, caso não seja retido todo o saldo, o Conselho recomendou aos acionistas que o pagamento desses R$ 6,5 bilhões do saldo remanescente ocorra em 27 de dezembro de 2023, corrigido pela Selic e deduzido do valor da segunda parcela de dividendos.

A elevada distribuição de dividendos era alvo de fortes críticas do PT e seus aliados. Em 2022, a empresa se tornou a segunda maior pagadora de dividendos do mundo. Mesmo se a retenção de dividendos no valor de R$ 6,5 bilhões for acatada, a Petrobras terá distribuído mais de R$ 200 bilhões pelo resultado de 2022.

A proposta de retenção de parte dos dividendos já é reflexo do novo governo petista, que planeja mudar a estratégia da companhia para ampliar investimentos.

fc/lf (ots)