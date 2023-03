Blinken e Lavrov encontram-se pela primeira vez desde invasão da Ucrânia

Os principais diplomatas da Rússia e dos Estados Unidos conversaram cara a cara nesta quinta-feira, pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia por Moscou, à margem de uma reunião do G20 em que ministros trocaram acusações sobre o conflito.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para encerrar a guerra, e instou Moscou a reverter a suspensão do novo tratado nuclear START, disse um alto funcionário dos EUA.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que Lavrov e Blinken falaram “em movimento”, por menos de 10 minutos, no final da sessão a portas fechadas, e não se envolveram em nenhuma negociação, informaram agências de notícias russas.

Blinken relatou mais tarde em uma conferência de imprensa ter dito a Lavrov para se envolver na diplomacia durante o encontro não programado.

“Eu disse ao ministro das Relações Exteriores que não importa o que mais esteja acontecendo no mundo ou em nosso relacionamento, os Estados Unidos sempre estarão prontos para se engajar e agir no controle de armas estratégicas, assim como os Estados Unidos e a União Soviética fizeram, mesmo no auge da Guerra Fria”, acrescentou Blinken.

No início da reunião de ministros de Relações Exteriores, os Estados Unidos e aliados europeus exortaram as nações do Grupo dos 20 (G20) a manter a pressão sobre Moscovo para encerrar o conflito, agora já em seu segundo ano.

“Devemos continuar a pedir à Rússia que ponha fim à sua guerra de agressão e se retire da Ucrânia pelo bem da paz internacional e da estabilidade econômica”, disse Blinken em comentários divulgados após seu discurso na reunião a portas fechadas.

“Infelizmente, esta reunião foi novamente prejudicada pela guerra não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia.”

Ele foi apoiado por seus colegas da Alemanha, França e Holanda.

Lavrov, da Rússia, no entanto, culpou o Ocidente pelas crises políticas e econômicas globais.

A Rússia, que chama suas ações de “operação militar especial”, revidou, acusando o Ocidente de transformar o trabalho na agenda do G20 em uma “farsa”. Também disse que as delegações ocidentais querem transferir a responsabilidade por seus fracassos econômicos para Moscou.

“Um número de delegações ocidentais transformaram o trabalho na agenda do G20 em uma farsa, querendo transferir a responsabilidade por seus fracassos na economia para a Federação Russa”, disse Lavrov, de acordo com um comunicado russo.

Por Simon Lewis e Krishn Kaushik e reportagem adicional de Aftab Ahmed, Neha Arora, Shivangi Acharya e Sarita Chaganti Singh