Xi Jinping e Lukashenko pedem paz “o mais breve possível” na Ucrânia em cúpula China-Belarus

Os presidentes da China, Xi Jinping, e de Belarus, Alexander Lukashenko, pediram um acordo de paz “o mais rápido possível” para a Ucrânia em negociações em Pequim nesta quarta-feira, informou a agência de notícias estatal bielorrussa Belta.

A cúpula reuniu dois dos líderes estrangeiros de quem o presidente russo, Vladimir Putin, mais depende para obter apoio enquanto seu Exército luta para alcançar os objetivos de sua invasão de um ano.

A Belta disse que os dois líderes emitiram uma declaração conjunta na qual expressaram “profunda preocupação com o desenvolvimento do conflito armado na região europeia e extremo interesse no estabelecimento de paz o mais rápido possível na Ucrânia”.

“Belarus e China estão interessadas em evitar uma escalada da crise e prontas para fazer esforços para restaurar a paz e a ordem regional”, acrescentou a agência em sua reportagem sobre a declaração.

Pequim tem se expressado cada vez mais para pedir a paz à medida em que o conflito na Ucrânia se arrasta, e negou que forneceria armas a Moscou depois que autoridades dos Estados Unidos disseram que a China estava considerando fazê-lo.

Na semana passada, o governo chinês emitiu um documento de 12 pontos pedindo um cessar-fogo abrangente na Ucrânia, que resumia em grande parte a posição anterior da China e foi recebido com ceticismo no Ocidente.

Em comentários televisionados, Xi disse que a China deseja fortalecer a confiança e a cooperação com Belarus “dada a instabilidade e turbulência da situação internacional”.