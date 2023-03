Aterrissagem suave ou difícil? A economia mundial está a enviar sinais mistos.

A atividade manufatureira da China expandiu ao ritmo mais rápido em mais de uma década em fevereiro, superando as expectativas com o aumento da produção após o levantamento das restrições do COVID-19. A actvidade de serviços também registou melhorias e o mercado imobiliário está a estabilizar. Anunciou a agência noticiosa Reuters.

O levantamento das restrições do COVID parece ter encerrado um dos piores anos para a segunda maior economia do mundo.

Com a situação geopolítica cada vez mais tensa entre a China e os Estados Unidos devido a guerra da Ucrânia, a recuperação será um alívio para Pequim, já que o parlamento anual da China abre no domingo e o presidente Xi Jinping aperta o controle com a maior remodelação do governo em uma década.

Para a economia mundial, abalada pela inflação cada vez mais persistente na Europa e nos Estados Unidos, a questão é se a aceleração económica na China poderá evitar uma recessão mundial ou apenas aumentar a pressão sobre os preços.

As expectativas de inflação estão a subir nos mercados financeiros nos EUA e na Europa.

Com a produção industrial da zona do euro também se expandindo novamente pela primeira vez desde maio do ano passado, as leituras da inflação na Alemanha na quarta-feira parecem mostrar que o aumento dos preços está a ganhar força novamente. Isso poderá encorajar o Banco Central Europeu a apertar ainda mais a política monetária com um aumento das taxas de juros.

Nos Estados Unidos, os mercados agora assumem que as taxas máximas do Federal Reserve atingirão 5,42% em julho. Os rendimentos do Tesouro de dois anos atingiram o seu nível mais alto em quase quatro meses em 4,86%. O euro subiu em relação ao dólar na quarta-feira.

Por outro lado, há sinais de uma desaceleração salarial nos Estados Unidos, o que leva alguns economistas a pensar que se deve a uma redução nas expectativas de inflação mantidas pelos trabalhadores e também pelos empresários.

Expectativas mais baixas para o custo de vida – refletindo os preços mais baixos do gás e o impacto antecipado dos aumentos agressivos de juros do Fed – levam a demandas salariais moderadas. Isso, por sua vez, significa menos pressão sobre as empresas para aumentar os preços.

A situação económica mundial é, portanto, incerta. O mês de março será decisivo para sabermos se as medidas tomadas pelos Bancos Centrais para conter a inflação foram ou não eficazes e que a economia mundial poderá evitar uma recessão.