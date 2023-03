Angola e Cabo Verde no Mundial-2023 de Basquetebol masculino

Cabo Verde fez história. Pela primeira vez a selecção masculina cabo-verdiana vai participar no Mundial da modalidade que vai decorrer no Japão, nas Filipinas e na Indonésia de 25 de Agosto a 10 de Setembro. Quanto a Angola vai participar pela nona vez na prova.

Na segunda prova de apuramento no continente africano, Cabo Verde terminou no terceiro lugar no Grupo E com 16 pontos e acabou por ser o melhor terceiro, à frente do Senegal do Grupo F, carimbando assim o passaporte para o Campeonato do Mundo.

Nos três jogos que decorreram em Luanda, em Angola, Cabo Verde venceu a Guiné Conacri por 78-70, perdeu frente a Angola por 67-80 e derrotou a Costa do Marfim por 79-64.

Nesse mesmo Grupo E, os angolanos acabaram no segundo lugar com 18 pontos, os mesmos que o primeiro, a Costa do Marfim.

Nos três jogos que decorreram em Luanda, em Angola, os angolanos venceram o Uganda por 82-49, derrotaram a Niéria por 65-59 e arrecadou também um triunfo frente a Cabo Verde por 80-67.

Angola apura-se pela nona vez para o Mundial da modalidade, sendo que o melhor resultado foi um 10° lugar no Japão em 2006.

De notar que uma terceira nação lusófona estará presente no Campeonato do Mundo, o Brasil. Os brasileiros vão participar na prova pela 19ª vez em… 19 possíveis!

Do lado das surpresas, de referir que a Argentina, vice-campeã em 2019 na China, foi eliminada, tendo terminado no quarto lugar no Grupo E na prova sul-americana e no desempate com o Brasil, quarto no Grupo F, os argentinos ficaram atrás. Os brasileiros tinham uma diferença de +175 contra +79 para a Argentina.

Na Zona ‘Américas’, os apurados são: Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Canadá, México, Porto Rico e Brasil.

Outras surpresas, a Tunísia, que venceu o AfroBasket em 2021, e o Senegal, medalha de bronze nesse mesmo AfroBasket, foram afastados, bem como a Nigéria, que esteve presente no último mundial.

O continente africano será representado por Costa do Marfim, Sudão do Sul, Egipto, Angola e Cabo Verde.