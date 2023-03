Presidente do Tribunal de Contas constituída arguida

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou, esta terça-feira, ter constituído como arguida a Juíza Conselheira – Presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gamboa.

A PGR informa, em nota a que a ANGOP teve acesso, que a constituição como arguida surge na sequência de um inquérito para apurar eventuais práticas de crimes de peculato, extorsão e corrupção denunciados publicamente.

No mesmo processo também foi constituído arguido Hailé Musapé Vicente da Cruz, pelos crimes de extorsão e corrupção, não tendo sido notificado por encontrar-se no exterior do país.

A PGR reitera, na nota, o inabalável compromisso com a legalidade e o pleno respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, mormente a presunção de inocência constitucionalmente consagrada.

Apela, entretanto, a todos os actores sociais singulares e colectivos, à sua escrupulosa consideração. AL/ADR