Lionel Messi e Alexia Putellas, os ‘The Best’ para a FIFA

A cerimónia ‘The Best’ organizada pela FIFA, organismo que gere o futebol mundial, decorreu em Paris. O vencedor do prémio de melhor jogador foi Lionel Messi, enquanto o de melhor jogadora foi atribuído a Alexia Putellas.

Os Prémios ‘The Best’ são organizados pela FIFA desde 2016 e o fim da colaboração entre o organismo e a revista francesa ‘France Football’ que atribui a Bola de Ouro.

Este ano a cerimónia decorreu pela primeira vez em Paris.

O prémio de melhor jogador foi atribuído ao argentino Lionel Messi, avançado do Paris Saint-Germain, com 52 pontos, à frente dos franceses Kylian Mbappé (PSG) e Karim Benzema (Real Madrid).

O melhor futebolista africano foi o senegalês Sadio Mané (Bayern Munique), sexto, enquanto o melhor lusófono foi Neymar (PSG), nono.

A melhor jogadora foi a espanhola Alexia Putellas, que actua no FC Barcelona, com 50 pontos, à frente da norte-americana Alex Morgan (Orlando Pride e San Diego Wave) e da britânica Beth Mead (Arsenal).

Nenhuma futebolista africana integrou os 14 primeiros lugares, enquanto a melhor, e única, lusófona foi Debinha (North Carolina Courage) no sexto lugar.

No que diz respeitos aos melhores guarda-redes: o argentino Emiliano Martínez (Aston Villa) venceu nos homens, enquanto a inglesa Mary Earps (Manchester United) arrecadou o prémio feminino.

Foram eleitos também os melhores treinadores: a holandesa Sarina Wiegman, que comanda a selecção inglesa feminina, e o argentino Lionel Scaloni, que lidera a selecção argentina masculina.

O Prémio Puskás de melhor golo do ano foi atribuído ao polaco Marcin Oleksy, atleta do mundo do futebol adaptado.

De notar ainda que os melhores onzes do ano também foram revelados:

Melhor onze masculino: Courtois – Hakimi, Van Dijk e Cancelo – Modric, De Bruyne e Casemiro – Messi, Benzema, Haaland e Mbappé.

Melhor onze feminino: Endler – Bronze, Leon, Williamson e Renard – Walsh, Oberdorf e Putellas – Mead, Kerr e Alexis Morgan.

Por Marcos Martins