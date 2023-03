Governadora de Cabinda encoraja polícia a manter segurança pública

A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, apontou hoje, terça-feira, a segurança e estabilidade como factores importantes para o desenvolvimento do país.

“O comando provincial da polícia e outros órgãos de defesa e segurança devem continuar a intensificar e manter as acções de prevenção e combate à criminalidade, sobretudo a violenta e com recurso as armas de fogo”, disse.

Discursando no acto do dia da Polícia Nacional, assinalado hoje, 28 de Fevereiro, a governadora referiu que a corporação cresceu e segue firme o programa de modernização e desenvolvimento, para garantir, de modo eficiente, a segurança interna, ordem e tranquilidade públicas.

“Queremos reconhecer o desempenho de todos os efectivos, destacando a sua competência, lealdade e espírito de missão, enquanto factores fundamentais para torná-la uma polícia de referência no continente”, disse.

Recomendou o combate aos crimes, enumerando homicídios, furtos, agressões físicas e sexuais, cibernéticos, migração ilegal, exploração ilícita de recursos mineiras, contrabando de combustíveis e de mercadorias, entre outros.

Mara Quiosa exortou aos efectivos da polícia para estabelecerem laços de proximidade com a população, no cumprimento das missões.

No quadro do evento, uma delegação da polícia, orientada pelo seu comandante provincial, comissário Francisco Notícia Baptista, fez uma doação de bens de primeira necessidade ao Orfanato do Caio… PL / OHA