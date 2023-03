Economia europeia em turbulência: aumentos na inflação em França e Espanha, recuo do PIB na Suécia, e Filândia à beira da recessão, colocando o BCE sob pressão.

Os preços ao consumidor na França subiram um recorde de 7,2% em fevereiro, com o aumento dos custos de alimentos e serviços. A Espanha teve um avanço de 6,1%. Analistas estimavam que os aumentos de preços permaneceriam inalterados em 7% na França e lentos na Espanha. Anunciou a agência de notícias Bloomberg.

Os investidores antecipam agora um ciclo prolongado de aperto monetário do Banco Central Europeu, apostando que as taxas de juros vão continuar a subir para além de 2023. Os mercados aguardam com ansiedade os dados da zona do euro que serão divulgados na quinta-feira, com os economistas prevendo uma retração de 8,6% para 8,3%, o que, a confirmar-se, poderá trazer uma certa acalmia.

Além de representar um desafio para o BCE, os dados de terça-feira preocupam os formuladores de políticas – apesar dos números da França e da Espanha ainda estarem entre os mais baixos da zona do euro.

O maior aumento de preços em uma geração está se tornando um desafio cada vez mais difícil para o presidente francês, Emmanuel Macron, que já enfrenta protestos em massa contra seus planos de reformar as pensões.

Por outro lado, a produção econômica da Suécia encolheu mais do que o estimado anteriormente no final do ano passado, uma vez que as finanças das famílias foram corroídas por um rápido aumento nos preços ao consumidor, bem como custos de empréstimos mais altos.

O produto interno bruto do quarto trimestre caiu 0,9% em relação ao período de três meses anterior, quando havia registado algum crescimento, de acordo com o Statistics Sweden. Todos os economistas consultados pela Bloomberg esperavam um declínio menor.

Espera-se que a economia da Suécia continue a encolher este ano, já que o banco central do país está lutando contra a inflação crescente aumentando as taxas de juros. Isso já afetou as famílias suecas endividadas, cujas taxas de juros de hipotecas são normalmente fixadas por curtos períodos. O efeito mais óbvio até agora foi uma queda nos preços das casas, ao mesmo tempo em que os consumidores estão cortando gastos.

A economia da Finlândia contraiu mais no quarto trimestre do que uma estimativa rápida havia indicado, dizendo que o país nórdico entrou em recessão.

O produto interno bruto encolheu 0,6% no último trimestre em relação ao trimestre anterior, quando contraiu 0,1%, informou o Statistics Finland na terça-feira. Uma estimativa rápida indicou um declínio de 0,2% na produção.

A economia finlandesa voltada para a exportação está sofrendo com a inflação acelerada e os aumentos acentuados nas taxas de juros, que provavelmente continuarão a pesar nas perspectivas do país nórdico este ano. Os rápidos aumentos de preços estão prejudicando o consumo – um dos principais impulsionadores do crescimento econômico durante as recessões passadas.