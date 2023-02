Morre aos 82 anos a lendária Raquel Welch

Raquel Welch, atriz americana considerada outrora a mulher mais bela do mundo, após seu papel em “Mil Séculos Antes de Cristo” (1966), morreu nesta quarta-feira (15), aos 82 anos, informou seu agente.

A estrela, de ascendência boliviana, morreu “tranquilamente nesta manhã, após uma breve doença”, escreveu seu agente em comunicado enviado à AFP, sem dar detalhes.

Com uma trajetória profissional de cinco décadas, Raquel conheceu a fama nos anos 1960, com a aventura pré-histórica “Mil Séculos Antes de Cristo”, cujo pôster a mostrava em um pequeno biquíni que a tornou um dos maiores símbolos sexuais de seu tempo.

Vencedora do Globo de Ouro, Raquel atuou em mais de 30 filmes e 50 séries de TV, como “Viagem Fantástica” (1966) e “Os Três Mosqueteiros” (1973). Aos 14 anos, foi coroada “Miss Fotogênica” em um concurso, o primeiro de uma longa série de prêmios de beleza, que incluíram o título de “Miss Califórnia”.

Após um breve casamento com James Welch, que conheceu na escola e com quem teve filhos antes dos 20 anos, Raquel se mudou para Dallas, onde trabalhou como garçonete e modelo. Em 1963, voltou para Los Angeles, onde conheceu o agente publicitário Patrick Curtis, que a convenceu a manter o sobrenome Welch, para esconder suas origens latinas.

A atriz começou sua carreira com papéis coadjuvantes no cinema, incluindo “Roustabaout” (1964), protagonizado por Elvis Presley. Deu um salto ao ser selecionada pela 20th Century Fox em 1966 para estrelar “Viagem Fantástica”, dirigido por Richard Fleischer. Em seguida, viria o papel que a imortalizou.

“As pessoas me viam como um símbolo sexual. Mas, na verdade, eu era uma mãe solteira com dois filhos pequenos!”, declarou meio século depois, em sua autobiografia “Raquel: Beyond the Cleavage” (Além do Decote, em tradução livre).

Em entrevista publicada em 2018, ela disse que fez as pazes com sua imagem de heroína sensual. “Frequentemente me perguntam se me canso de falar sobre aquele biquíni, mas a verdade é que não”, declarou ao “The Sunday Post”. “Foi um acontecimento importante na minha vida, então por que não falar sobre isso?”

Após esconder por longo tempo sua origem latina, Raquel assumiu papéis hispânicos em “Tortilla Soup” (2001) e na série da PBS “American Family” (2002). Também dividiu a tela com Reese Witherspoon na comédia romântica “Legalmente Loira” (2001).

“Muito triste saber da morte de Raquel Welch. Adorei trabalhar com ela”, tuitou Reese nesta quarta-feira. “Que os anjos a guiem para casa. Envio meu amor à sua família e aos seus muitos seguidores.”

Amante da ioga, Raquel fez uma incursão pelo mercado do bem-estar em 1984, com seu programa “Total Beauty and Fitness”, e, mais tarde, desenvolveu uma linha própria de perucas, apliques e extensões.

A atriz, que se casou e divorciou quatro vezes, deixa dois filhos: Damon Welch e Tahnee Welch.