Empresas petrolíferas iniciam programas de estágios profissionais

Um programa de estágios profissionais nas empresas do sector petrolífero para estudantes recém-licenciados, foi lançado, nesta terça-feira, em Luanda.

Para tal, foi assinado um memorando de entendimento entre a Associação Angolana de Petróleo e Gás (AECIPA) e o Instituto Superior Politécnico de Tecnologia e Ciências (ISPTC).

O projecto denominado “Criar” é promovido pela Associação Angolana de Petróleo e Gás (AECIPA), parceira da empresa The Bridge Global, com apoio Institucional do Ministério dos Recursos Minerais Petróleo e Gás e a petrolífera Sonagol.

O projecto criar tem como foco, o fomento da empregabilidade e a criação de oportunidades profissionais para jovens angolanos.

As empresas da Indústria Petrolífera vão receber, no mínimo, dois candidatos para um período de estágio profissional de 12 a 18 meses, através da inscrição, tendo como requisitos a licenciatura concluída e certificada.

O processo de seleção estará sob responsabilidade do Centro de Formação Profissional da The BridgeGlobal, que efetuará a preparação prévia dos candidatos, de forma assegurar o encaminhamento para o ambiente empresarial.

Em declarações à imprensa, o presidente da AECIPA, Braulio de Brito, disse que o projeto visa complementar as políticas activas do governo para inserção de jovens na vida profissional.

Salientou a importância do projeto na contribuição do desenvolvimento económico e social do país, por via da criação de oportunidades e do crescimento profissional dos jovens.

Com acção, de acordo com o responsável, vai se tentar envolver em primeira instância, as 150 empresas do sector da Indústria para enquadrarem pelo menos dois estagiários, durante o período já estipulado.

Braulio de Brito explicou que dois estagiários, em cada empresa, permitirá a incorporação de cerca de 300 jovens.“Pensamos que em dois anos já teremos o processo completo, porque haverá a seleção dos candidatos e a organização do processo”, disse.

Quanto o montante disponibilizado para a implementação do programa, afirmou que o mesmo tem uma carga competitiva, na qual as empresas não terão que justificar os custos, ou seja, AECIP é que vai cuidar da parte logística, financeira, alimentação e transporte para os locais de trabalho. “Os jovens serão apoiados com uma quantia mensal durante a fase do estágio”, disse.

Para a presidente da BridgGlobal, Leonor Sá Machado, os jovens deverão fazer a inscrição via online ou em sessões promovidas nas instituições de ensino superior e afins.

Os candidatos depois de inscritos serão submetidos a uma formação comportamental de caráter eliminatório, durante uma semana, porque se pretende selecionar estagiários com perfil aceitável nos lugares solicitados.

No final do estágio, os candidatos com valências poderão fazer parte dos quadros das empresas que se disponibilizaram.

O ministro do Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, considerou de gratificante a iniciativa porque vai permitir abrir uma porta para a inserção de jovens ao mercado de trabalho.

Participaram do evento, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins, o diretor do Instituto ISPTC, Fernando Manuel, estudantes e convidados.

A Bridg Global funciona no país há 10 anos e faz projetos de educação para a cidadania.

A AECIPA foi criada com o objetivo de estabelecer o diálogo e a cooperação entre serviços equipamentos empresariais no sector petrolífero, instituições oficiais e operadores petrolíferos angolanos no quadro de desafios e questões de interesse comum.