UE disponibiliza 150 bolsas de estudos para Angola

A União Europeia (UE) vai financiar, no ano em curso, mais de 50 milhões de euros em 150 bolsas de estudos para formação técnico-profissional dos quadros angolanos na Espanha, Portugal e França.

Trata-se da primeira iniciativa do género da União Europeia no âmbito da parceria existente com o Governo de Angola.

As bolsas estão direccionadas para as áreas das engenharias, agronomia, medicina, biologia, ciência e tecnologia, história e filosofia, nas categorias de bacharelado, licenciatura, mestrado e doutoramento com a duração de até quarto anos.

A informação foi avançada hoje, quarta-feira à ANGOP, no Lubango pela embaixadora da União Europeia, Jeannete Seppen, em visita de trabalho de dois de visita à Huíla, referindo que a formação vai gerar quadros técnico-profissionais rumo ao desenvolvimento multifacetado que se pretende em Angola.

Apesar de não avançar a data do envio de quadros, sublinhou que estão a ser criadas as condições para o efeito, dado o interesse de ambos neste domínio.

Afirmou que a formação em causa, visa promover a coesão económica e a solidariedade entre os países da União Europeia, na perspectiva de estabelecer uma união económica e monetária como sendo um dos principais interesses com os dois continentes.

“A União Europeia tem persuadido as instituições do ensino superior públicas e privadas sobre o assunto e está aberta para a cedência da formação, aguardando apenas a autorização do governo em traçar prioridades para o envio de quadros no exterior do país”, reforçou.

Questionada sobre um programa denominado “Caminho Conjunto” rubricado em 2012 com Angola, manifestou contemplar um conjunto de acções consubstanciadas no diálogo político, bem como nas áreas comercial, da educação, da saúde, da agricultura, entre outras, avaliado em mais de 500 milhões de euros já disponíveis.

A diplomata acrescentou que o valor em causa inclui várias linhas orçamentais com Angola, as organizações da sociedade civil e o sector privado, o que falta é apenas a sua materialização.

Destacou também um projecto em curso virado ao desenvolvimento do capital humano, que passa pelo programa de formação de técnicos para darem apoio nos cursos de capacitação às crianças, nas escolas, assim como desenvolver um programa de apoio ao país na recuperação de activos e dar resposta nos aspectos de combate à corrupção.

A embaixadora da União Europeia, Jeannete Seppen, na Huíla manteve um encontro de cortesia com o governador da Huíla, Nuno Mahapi, e visitou o projecto “Desperdício Zero” implementado pela ONG nacional “Epolongoloko” desde 2021 e vai até 2024.

Constatou ainda o do Programa de Fortalecimento da Resiliência, Segurança Alimentar e Nutricional em Angola (FRESAN).