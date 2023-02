MINSA divulga resultados dos candidatos ao concurso público

Segundo um documento que o Jornal de Angola teve acesso, as vagas a serem ocupadas são das carreiras médicas com (1.125), enfermagem(2.776) técnicos de diagnósticos e terapeutas (1.221), apoio hospitalar(764), regime geral(158) e trabalhador social(54).

A Direcçao Nacional dos Recursos Humanos (DRH) explica que dos 154.722 candidatos que realizaram as provas, 77.691, que corresponde a 46,3 porcento, obtiveram notas positivas .

O documento informa que as vagas serão ocupadas de acordo com a nota mais alta, numero de vagas e especialidades com maior necessidade no sector .

De acordo com a DRH do Minsa, as reclamações devem ser feitas através do portal www.ingresso-minsa.ao, até o dia 2 de Janeiro de 2023 e , findo o prazo, as mesmas serão consideradas extemporâneas .

Realça ainda que em caso de insuficiência de vagas no local de candidatura, poderá ocorrer a mobilidade para as províncias onde existirem vagas .