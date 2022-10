Ministro apela prática do desporto para prevenir câncer

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, aconselhou, este sábado, aos jovens a prática desportiva para prevenção contra o cancro, em particular o da mama.

Falando na jornada alusiva ao Outubro Rosa, numa iniciativa do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação (INFOSI), ressaltou que todos devem cuidar da saúde, pois prevenir é melhor que curar, com o desporto a se tornar numa das formas de prevenção de doenças.

“Um país só se desenvolve com cidadãos saudáveis, um país só progride com cidadãos saudáveis, portanto apelo a todos a prática do desporto e ao cuidado da saúde”, frisou.

Segundo Mário Oliveira, a necessidade de se olhar pela doença como uma questão de saúde pública que deve ser levada a sério por todos.

Por sua vez, o enfermeiro António André reforçou o apelo à busca da prevenção e a descoberta precoce para se evitar a morte prematura, mas um tratamento eficaz e curativo.

Enfatizou a necessidade do auto exame, pois permite que se descubra mais cedo a doença e ajuda na intervenção e eficácia do tratamento.

Sem avançar número nacional ou provincial, disse que a unidade hospitalar em que trabalha tem registado pelo menos entre quatro a cinco casos por mês.

Desses casos, referiu que para os que chegam em fase avançada da doença, tem conseguido dar um tratamento para que a pessoa viva com qualidade de vida e aos que são detectados precocemente, dão tratamento curativo.

O evento teve como objectivo promover o rastreio precoce e o incentivo a prevenção do câncer da mama.

Durante o acontecimento realizou-se a recolha de bens não perecíveis, palestra sobre “A prevenção do câncer da mama”, conversa sobre o impacto na autoestima da mulher após resultado sobre o diagnóstico do câncer, zumba fitness e jogo de futebol salão.

Fonte ANGOP