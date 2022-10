Girabola: Sagrada Esperança tenta evitar surpresas nas Mangueiras

O Sagrada Esperança desloca-se sábado, em Saurimo, para defrontar o Desportivo da Lunda Sul, em partida referente à 6ª jornada do “Girabola2022/2023”, onde é obrigado a evidenciar toda sua experiência para evitar surpresas idénticas as da época passada.

Na época passada (2021/2022) os “diamantiferos” com um plantel teoricamente mais forte , foram travados nas mangueiras (0-0) e perderam em seu reduto ( 0-1), numa altura em que ostentavam o titulo de campeão e eram os principais favoritos.

O histórico dos dois únicos confrontos entre as duas equipas, coloca o Sagrada Esperança em estado de alerta máxima. A conquista da segunda vitória pode elevar os niveis de motivação do conjunto da Lunda Norte.

O duelo opõe duas equipas com objectivos diferentes na presente temporada, com Sagrada Esperança a lutar para conquista do título do Girabola e regressar à Liga dos Clubes Campeões Africanos e o Desportivo da Lunda Sul com ambição de estar entre os cinco primeiros classificados.

O Sagrada Esperança vai para este duelo sem Luís Tati e Matengó que recuperam de lesões.

Na antevisão do jogo, o técnico do Sagrada Esperança, Alexandre Ribeiro, disse que a sua equipa está mativada, fruto da vitória conseguida na jornada anterior e vai para Saurimo apenas com objectivo de conquistar os três pontos.

“Temos noção das dificuldades que enfrentaremos em Saurimo, porque vamos defrontar um equipa bem orientada e ambiciosa , mas nós somos o Sagrada Esperança, estamos motivados e focados na vitória “, sublinhou.

Disse que não vai alterar a equipa que defrontou o Santa Rita de Cássia na jornada anterior.

Com quatro pontos, o Sagrada Esperança ocupa a décima posição, enquanto o Desportivo da Lunda Sul é o sétimo classificado com seis pts.

Fonte ANGOP