PR determina licenciamento à reforma de oficiais comissários

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, esta sexta-feira, vários oficiais comissários da Polícia Nacional, depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional.

Eis os nomeados:

1. Comissário Alfredo Quintino Lourenço, para o cargo de Comandante da Polícia de Segurança de Objectivos Estratégicos;

2. Comissário José Domingos Moniz, para o cargo de Comandante da Polícia de Guarda Fronteiras;

3. Comissário Gérson Vieira Miguel, para o cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e, cumulativamente, Comandante Provincial da Lunda Norte da Polícia Nacional;

4. Comissário Inocêncio Felizardo da Cruz Morais de Brito, para o cargo de Inspector da Polícia Nacional;

5. Comissário José Fernandes, para o cargo de Conselheiro do Comandante Geral da Polícia Nacional;

6. Comissário Gil Famoso da Silva, para o cargo de Director de Pessoal e Quadros da Polícia Nacional;

7. Comissário Timóteo Francisco de Abreu Hilário, para o cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e, cumulativamente, Comandante Provincial do Namibe da Polícia Nacional;

8. Comissário Alberto Sebastião Mendes, para o cargo de Conselheiro do Comandante Geral da Polícia Nacional;

8. Subcomissário Francisco Notícia Baptista, para o cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e, cumulativamente, Comandante Provincial de Cabinda da Polícia Nacional;

9. Subcomissário António José Ribeiro, para o cargo de 2º Comandante Provincial de Luanda da Polícia Nacional;

10. Subcomissário Tomás Agostinho, para o cargo de Director Adjunto do Gabinete do Comandante Geral da Polícia Nacional;

11. Subcomissário Adreyong Víctor Andrade Inaculo, para o cargo de Director do Instituto Superior de Ciências Políticas e Criminais da Polícia Nacional;

12. Subcomissário Miguel Italiano Álvaro da Rosa, para o cargo de Director do Centro de Formação e Adestramento de Cavalaria e Cinotécnica da Polícia Nacional;

13. Subcomissário Gonçalves Sebastião Moco, para o cargo de Director da Assessoria Jurídica da Polícia Nacional;

14. Subcomissário João Cariqui, para o cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e, cumulativamente, Comandante Provincial de Malanje da Polícia Nacional;

15. Subcomissário Lisbela Carla Romão da Silva, para o cargo de Directora Adjunta de Administração e Serviços da Polícia Nacional;

16. Subcomissário Manuel da Silva Barreiro, para o cargo de 2º Comandante Provincial do Huambo da Polícia Nacional;

17. Subcomissário Tomás Izata Sampaio, para o cargo de 2º Comandante Provincial de Cabinda da Polícia Nacional;

18. Subcomissário José Fernando Mação, para o cargo de 2º Comandante Provincial do Cunene da Polícia Nacional;

19. Subcomissário Alberto Benedito, para o cargo de 2º Comandante Provincial do Uíge da Polícia Nacional;

20. Subcomissário José António Gaspar, para o cargo de Inspector do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional.

Exonerações

Antes, em outro Decrecto, o Presidente da República, João Lourenço, decreta, depois de ouvir o Conselho de Segurança Nacional, exonerou os Oficiais Comissários da Polícia Nacional de Angola abaixo designados:

1. Comissário Carlos Armando Albino, do cargo de Director de Infra-estruturas e Equipamentos do Ministério do Interior;

2. Comissário José Domingos Moniz, do cargo de Director de Pessoal e Quadros da Polícia Nacional;

3. Comissário Alfredo Quintino Lourenço, do cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e Comandante Provincial da Lunda-Norte da Polícia Nacional;

4. Comissário Alberto Sebastião Mendes, do cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e Comandante Provincial do Namibe da Polícia Nacional;

5. Comissário Gérson Vieira Miguel, do cargo de 2.º Comandante Provincial de Luanda da Polícia Nacional;

6. Comissário Inocêncio Felizardo da Cruz Morais de Brito, do cargo de Director da Assessoria Jurídica da Polícia Nacional;

7. Comissário José Fernandes, do cargo de Inspector-Adjunto da Polícia Nacional;

8. Comissário Timóteo Francisco de Abreu Hilário, do cargo de Delegado Provincial do Ministério do

Interior e Comandante Provincial de Malanje da Polícia Nacional;

9. Subcomissário Miguel Italiano Álvaro da Rosa, do cargo de Director Adjunto do Centro de Formação, Adestramento de Cavalaria e Cinotécnica da Polícia Nacional;

10. Subcomissário Gonçalves Sebastião Moco, do cargo de Director Adjunto da Assessoria Jurídica da Polícia Nacional;

11. Subcomissário João Cariqui, do cargo de 2.º Comandante Provincial do Cuanza Norte da Polícia Nacional;

12. Subcomissário Francisco Notícia Baptista, do Cargo de 2.º Comandante Provincial de Cabinda da Polícia Nacional;

São igualmente exonerados os Oficiais Comissários da Polícia Nacional de Angola abaixo designados:

1. Subcomissário Andreyong Víctor Andrade Inaculo, do cargo de Director adjunto para a Área Científica do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais da Polícia Nacional;

2. Subcomissário António José Ribeiro – do cargo de Comandante da Unidade de Reacção e Patrulhamento de Luanda da Polícia Nacional;

3. Subcomissário Celénia Nanjila da Vera Cruz Tavares Martinho Júnior, do cargo de Directora Adjunta da Direcção de Administração e Serviços da Polícia Nacional;

4. Subcomissário Maria Helena Domingos, do cargo de 2.º Comandante Provincial do Zaire da Polícia Nacional;

5. Subcomissário Lisbela Carla Romão da Silva, do Cargo de Directora Adjunta do Gabinete do Comandante Geral da Polícia Nacional;

6. Subcomissário João Paiva, do cargo de 2.º Comandante Provincial do Cunene da Polícia Nacional;

7. Subcomissário David Francisco Chitundo, do cargo de 2.º Comandante Provincial do Uíge da Polícia Nacional;

8. Subcomissário José António Gaspar, do cargo de 2.º Comandante Provincial do Moxico da Polícia Nacional;

9. Subcomissário José Fernando Mação, do cargo de 2.º Comandante Provincial do Huambo da Polícia Nacional.