PR determina licenciamento à reforma de oficiais comissários

O Presidente da República e Comandante-Em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, determinou, esta sexta-feira, o licenciamento à reforma de vários oficiais comissários da Polícia Nacional (PN).

Antes, o Presidente da República ouviu o Conselho de Segurança Nacional.

Eis os oficiais comissários da Polícia Nacional licenciados à reforma:

1. Comissário-Chefe Salvador José Rodrigues;

2. Comissário-Chefe Francisco Ferreira Paiva;

3. Comissário-Chefe Albino Francisco de Abreu;

4. Comissário-Chefe Luís da Fonseca Cadete;

5. Comissário-Chefe Simão de Sousa Pereira Inglês;

6. Comissário-Chefe Margarida de Jesus da Trindade Jordão de Barros;

7. Comissário José Carlos Mendonça Teixeira do Carmo;

8. Comissário José Ambrósio Eduardo Sambo;

9. Comissário Júnior Salussinga;

10. Comissário Maria do Rosário de Fátima Ventura Major;

11. Comissário Fernando Alves Simões;

12. Comissário João Evangelista Gime;

13. Subcomissário Morgada Maria Octávia Rodrigues Coelho.

São igualmente licenciados à Reforma os oficiais comissários do Serviço de Investigação Criminal do Ministério do Interior abaixo designados:

1. Comissário de Investigação Criminal Alberto Brito de Almeida;

2. Comissário de Investigação Criminal Eugénio Roberto da Cruz;

3. Comissário de Investigação Criminal José Fernandes;

4. Comissário de Investigação Criminal Victor José Manuel Andrade;

5. Comissário de Investigação Criminal Abílio Oliveira Martins Abrantes;

6. Comissário de Investigação Criminal Carlos Manuel Alves;

7. Comissário de Investigação Criminal Paulino Caterça;

8. Comissário de Investigação Criminal João Joaquim Borges;

9. Comissário de Investigação Criminal António Alves do Nascimento;

10. Comissário de Investigação Criminal António João;

11. Comissário de Investigação Criminal Eurípedes Rodrigo da Costa;

12. Comissário de Investigação Criminal Abel Filipe Moreira de Carvalho;

13. Comissário de Investigação Criminal José Morais;

14. Comissário de Investigação Criminal José Bento de Azevedo Júnior;

15. Comissário de Investigação Criminal Júlia Vasco Vigário Júdice Francisco;

16. Comissário de Investigação Criminal Fernando José André;

17. Comissário de Investigação Criminal João Matias Neto;

18. Comissário de Investigação Criminal Domingos Joaquim Manuel Pessoa.

Fonte ANGOP