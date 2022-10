O Governo reintegrou, nos últimos cinco anos, 14 mil 110 ex-militares em actividades sócio-produtivas, no quadro do processo de reintegração dos ex-combatentes e veteranos da pátria.

O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado para Acção Social, Lúcio do Amaral, durante o acto de encerramento do Processo de Reintegração Sócio-Produtiva dos ex-militares, decorrido no Luena, durante o qual foram reintegrados 140 ex-militares desta província.

Segundo Lúcio do Amaral, o processo de cadastramento registou mais de 15 mil ex-militares, restando apenas mil 948 para se concluir o processo de reintegração desse segmento social no país.

Recordou que a inserção foi feita por via do Instituto de Reintegração Sócio-Profissional dos EX-Militares (IRSEM), Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, bem como a distribuição de tractores às cooperativas agrícolas.

Informou que até Dezembro último, o Governo disponibilizou 604 tractores, tendo sido distribuídos 473 às cooperativas agrícolas de ex-militares no país.

Em nota dos beneficiários, Daniel Matemba disse estarem satisfeitos com os bens recebidos, prometendo contribuir para a mudança positiva das “nossas vidas e constituem a alavanca do empreendedorismo”.

Acto de encerramento foi marcado com a exposição de vários produtos agrícolas produzidos por ex-militares, com destaque para a mandioca, arroz, milho,batata-doce, ginguba, feijão e hortícolas, bem como mel.

