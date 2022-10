Efectivos da URP visitam memorial da batalha do Cuito

Efectivos da Unidade de Reacção e Patrulhamento (URP), afecta ao Comando Provincial da Polícia Nacional no Bié, visitaram hoje o memorial da batalha do Cuito, um cemitério monumento onde se encontram sepultados mais de sete mil corpos, vítimas da guerra do Cuito pós-eleitoral de 1992.

A visita enquadra-se nas comemorações do Dia da Independência Nacional, a assinalar-se a 11 de Novembro próximo.

Em declarações à ANGOP, o intendente Bernardo Muafeca Luís, responsável da comitiva, apelou à necessidade de se continuar a preservar a paz e a reconciliação nacional, como forma de dignificar os heróis que lutarem pela causa da pátria.

Salientou que o cemitério monumento deve ser um local de visita obrigatória para qualquer pessoa que se desloca à província do Bié, por fazer parte da história militar de Angola.

Informou que a unidade já destacou um número considerável de efectivos para garantir o asseguramento integral do local, com vista a prevenir possíveis actos de vandalismo.

Em Agosto deste ano, o cemitério beneficiou de obras de requalificação no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), que permitiu a colocação de serviços administrativos, memorial, parque de exposição simbólica do armamento utilizado durante o conflito armado, casa de acomodação para o pessoal de apoio e de segurança, torre de observação, reservatório de água, assim como o melhoramento e cravação das cambas em mármores e arranjos exteriores.

